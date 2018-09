Anfangs muß sie ihr nervöses Vibrato in den Griff bekommen, die Tiefen etwas anrauhen. Doch sie haushaltet mit ihren Mitteln und sprintet mit sehniger Stimme ins Ziel,

„Die Welt“ vom 2. Februar 1987 über Hildegard Behrens’ Pariser Elektro

Die Heimkehr: Ivan Nagel

Der erste wollte nicht, weil er lieber bleiben wollte, wo er war: Jürgen Flimm vom Thalia Theater Hamburg. Der zweite hätte vielleicht gewollt, aber durfte nicht wollen: Claus Peymann, der in dieser Woche in Wien die erste Entscheidungsschlacht um (oder gegen) das Burgtheater zu bestehen hat („Richard III.“, Premiere 5. Februar). Also blieb, vor dem drohenden Absturz in die Biederkeit, nur noch der dritte Mann: Ivan Nagel, derzeit Schauspieldirektor in Stuttgart, soll von der Spielzeit 1988/89 an das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg leiten, an dem er, von 1972 bis 1979, schon einmal (und mit beträchtlichem Erfolg) Intendant gewesen ist. In welchem Zustand er dann das begehrte, das schwergeprüfte Theater vorfinden wird, ist einstweilen kaum vorstellbar: Mit einer Zurichtung des „Geizigen“ durch Wilfried Minks hat sich das Haus an der Kirchenallee gerade wieder in neue, schwindelerregende Tiefen hinabgespielt. Eine Rückkehr nach Hamburg, sagt Nagel, wäre für ihn „auch eine Art Heimkehr“. Aber er ahnt hoffentlich auch, daß seine Wiederkehr nicht bloß die Wiederholung vergangener glücklicher Tage werden darf, daß allein mit den erschöpften Matadoren der siebziger Jahre das Schauspielhaus nicht zu retten sein wird. Der alte, der künftige Intendant zum Hamburger Abendblatt: „Ich glaube, daß man unbedingt junge, begabte Regisseure fördern muß, die Generation der 25- bis 35jährigen. Das ist für das deutsche Theater lebenswichtig. Das wäre für Hamburg nicht ein Anknüpfen an Vergangenes, sondern ein wirklicher Generationswechsel, der sich meiner Meinung nach jetzt vollziehen müßte, den aber das Publikum und auch die Kritik mit Rücksicht und Liebe begleiten müßten.“

Gustav Knuth

Ein Beschwörer der Dämonen, ein Wanderer an Abgründen war er gewiß nicht. Gustav Knuth, der am vergangenen Sonntag, 85 Jahre alt, in Küsnacht bei Zürich gestorben ist, hat zeit seines beneidenswerten Künstlerlebens immer nur die eine Rolle, die aber in abertausend Variationen, gespielt: den Menschenfreund. Er war ein Spezialist für das Herzliche (bis manchmal Herzige), für das Kauzige, das Männlich-Unbedrohte. Der Petruccio in „Der Widerspenstigen Zähmung“, Molnärs Liliom, Hauptmanns Hassenreuter, Kleists Gottschalk, der Newton in Dürrenmatts „Physikern“, auch Brechts Galilei in einer herzergreifenden schlichten Volksausgabe – das waren seine Rollen. Wenn er die Augen zusammenkniff, treuherziglistig ins Weite blickte, mußte man ihn einfach lieben – auch wenn er gerade mal ohne Text war. Daß so ein unerschütterlich prachtvoller Väter- und Großväterdarsteller wie Knuth auch dem deutschen Nachkriegskino nicht entrinnen konnte, ist klar: Keine „Sissi“, keine „Piroschka“, in die er nicht irgendwann begütigend hineingepoltert wäre. „Ein Lächeln im Knopfloch“ hieß, sehr angemessen, seine Autobiographie – mit einem Lächeln wird man sich nun von ihm verabschieden, einem der letzten Exemplare der aussterbenden Gattung „Volksschauspieler“: Gustav Knuth.

Ring zum Reichstag?

Der Kaiserring der Stadt Goslar, ein Kunstpreis, der mit viel Ehre, einer kleinen Ausstellung und keiner Geldsumme verbunden ist, ist für das Jahr 1987 dem bulgarisch-amerikanischen Künstler Christo zugesprochen worden. Im Falle von Christo könnte dieser Preis, mit dem sonst oft ein sogenanntes Lebenswerk honoriert wurde (wie zum Beispiel bei Henry Moore, Max Bill, Max Ernst oder Alexander Calder) auch einmal eine Wirkung in Richtung Zukunft haben: Immer noch hoffen und warten nämlich Christo und die Freunde seiner Kunst auf das Plazet für die seit langen Jahren projektierte „Verpackung“ des Berliner Reichstags. Daß Christo ein ebenso phantasievoller wie ernsthafter Künstler ist, hat er in langen Jahren seiner Arbeit bewiesen. Daß die temporäre Verhüllung des historischen, direkt an der Berliner Mauer situierten Gebäudes kein Politspektakel, sondern eine Lehrstunde der Geschichte, imaginiert durch die Kunst, wäre, fiele ihm zu beweisen wohl nicht schwer.