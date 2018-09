Inhalt Seite 1 — Kein Grund zur Schelte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Experten des Börsenspiels machten Verluste

Von Reinhold Rombach

Blankes Entsetzen beherrschte seit Jahresbeginn die Szenerie an den deutschen Aktienbörsen. Bis Mitte der vergangenen Woche gingen die Kurse um fünfzehn Prozent zurück. Manchem Händler in den Börsensälen standen „die Tränen in den Augen“, und bei den Experten breitete sich Ratlosigkeit aus. „Da hilft nur noch beten!“ sorgte sich Siegbert Hubert von der Frankfurter DG Bank um die weitere Entwicklung der dollargeschädigten Inlandsbörse.

Was ist aus dem Anfangskapital von 100 000 Mark geworden, mit dem zum Jahresbeginn die Aktienexperten der am ZEIT-Börsenspiel teilnehmenden Institute zum Wettstreit angetreten sind?

Verloren haben sie alle. Den stärksten Einbruch mit einem Minus von 16 667 Mark oder 16,67 Prozent mußte das Team um Eberhardt Unger, Chefanalyst der Bank für Gemeinwirtschaft, hinnehmen. Mit vergleichsweise moderaten Verlusten von 5230 und 4349 Mark, also einem Disagio um fünf Prozent, kamen die Mannschaften des Privatbankhauses Delbrück und der Commerzbank im vergangenen Monat davon.

Welche Aktien müssen gehalten, welche verkauft werden? Wo sind Neuengagements sinnvoll? Die Teilnehmer fanden unterschiedliche Antworten auf diese Fragen.

Den stärksten Verlust mit 31,25 Prozent oder 15 625 Mark brachte der Basf-Optionsschein 85, empfohlen von der Bank für Gemeinwirtschaft. Ressortleiter Eberhardt Unger hält den Wert indes weiterhin im Bestand, da er – gerade für die Chemiewerte – in absehbarer Zeit Kursavancen erwartet. Bei einem für 1987 erwarteten Gewinn je Aktie von 33 Mark dürften sich für Basf, aber auch für die gesamte Branche bei einem womöglich gebesserten Dollarkurs von etwa zwei Mark bald wieder freundlichere Zeiten einstellen.