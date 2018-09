Inhalt Seite 1 — Lange Gesichter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der letzte in der schier endlosen Schlange erläutert uns: „Da vorne soll eine Stimmumtausch- und Rückerstattungsstelle für enttäuschte Bundestagswähler sein, die Aktion ‚Lange Gesichter‘.“

„Erst- und Zweitstimmen?“ fragten wir den kahlköpfigen Mann.

„Ja. Ich will aber nur meine FDP-Zweitstimme zurückhaben, die ich meiner CDU treulos entzogen habe, um der FDP über die Fünf-Prozent-Hürde zu helfen. Wie die meisten hier, die der FDP zu viele Stimmen liehen und ihr so ein zu starkes Koalitionsgewicht verschafft haben.“

Sein Hintermann ergänzte: „Die FDP will diese Leih- und Pachtstimmen aber nicht wieder herausrücken und behauptet, das wären geschenkte Stimmen gewesen.“

Sein Nebenmann empörte sich: „Unsinn! Meine FDP-Stimme war eine Strauß-Abwehrstimme und keine Spitzensteuersatz- und 25 Milliarden-Subventionsabbaustim- me.“

Ob er sie gegen eine CDU-Stimme einlösen wollte? Er winkte ab: „Nicht nach dem, was uns in Bonn an Koalitions-Heckmeck geboten wird. Meine Stimme soll ersatzlos kassiert werden.“

Eine Frau meinte auf unseren fragenden Blick hin: „Als typische Wechselwählerin – Sternbild Wassermann – muß ich mich total verwählt haben. Denn ich habe den Grünen meine Stimme gegeben wegen der piekfeinen Art des Herrn Schily. Und nun bekomme ich statt dessen den etwas schmuddeligen Herrn Ebermann präsentiert.“