Acht Hamburger Großfamilien sind derzeit reichlich mit Butter versorgt. Große Blöcke stehen seit Tagen in den Kühlschränken, einst fünfundzwanzig Kilo schwer, inzwischen schon einiges leichter. Denn in diesen Haushalten schmieren sich dreizehn, vierzehn Kinder ihre Brote, da immer zwei Familien zusammen essen. Auch beim Backen kommt man da natürlich nicht mit einem halben Pfund aus, und in den Pfannen muß viel Butter zerlaufen, bis Kartoffeln oder Eier für alle gebraten sind.

Natürlich hätten sich diese Familien freiwillig kaum einen Fünfundzwanzig-Kilo-Block Butter gekauft; haben sie ja auch nicht. Es war ein Geschenk der Europäischen Gemeinschaft. Der Agrarministerrat hatte Mitte Januar beschlossen, kostenlos Lebensmittel aus EG-Überschüssen an alle zu verteilen, die besonders unter dem ungewöhnlich strengen Winter leiden mußten. Großfamilien mit wenig Einkommen zählen zum Beispiel dazu. Die Heizkosten steigen, warme Kleidung muß her – Geld wird gebraucht, und das läßt sich bei einem schmalen Etat fast nur bei Lebensmitteln einsparen. So war der kleine Butterberg hochwillkommen.

Auch andere, Sozialhilfeempfänger oder Obdachlose, hätten sich gefreut, wenn ihr Speiseplan auf diese Weise aufgebessert worden wäre. Leider aber haben sie nichts bekommen. Die acht Hamburger Großfamilien zählen zu den ganz wenigen, die in der Bundesrepublik bislang von der EG-Winterhilfe profitiert haben. Denn was als gutes Werk angekündigt worden war, verfing sich in einem dienten Flechtwerk von Verordnungen und Vorschriften. Bürokratie machte sich breit, wo schnelles, flexibles Handeln gefordert war.

Den Beschluß zur Winterhilfe haben die Ernährungsminister auf einer ihrer berüchtigten Marathonsitzungen, in der Nacht vom 19. zum 20. Januar gefaßt. Draußen vor der Tür waren es fünfzehn Grad minus und kälter. Die Minister stellten 104 Millionen Mark bereit, bei Bedarf kann aufgestockt werden. Schnell sollte es gehen und vor allem unbürokratisch, wie die Minister betonten.

Was sie übersahen, war dies: Die EG kann nicht einfach etwas verschenken. Bislang war das nämlich nicht üblich, und deshalb mußten erst einmal neue Verordnungen her. Anschließend mußten die Regierungen der Mitgliedsländer natürlich noch verordnen, daß die EG-Verordnung, etwas zu verschenken, angewandt werden kann. Das dauert.

Die Wohlfahrtsverbände, so hatte der Ministerrat beschlossen, sollten die Lebensmittel verteilen. Rotes Kreuz, Caritas, Arbeiterwohlfahrt und andere waren davon zwar nicht begeistert – zu wenig Vorbereitung, hieß es – aber bei einer guten Tat wollten sie nicht abseits stehen. Was dann jedoch passierte, übertraf die schlimmsten Befürchtungen bei weitem. „Wir haben nie gedacht, daß uns solche Hürden aufgebaut werden“, sagt Hannelore Freyer vom Deutschen Roten Kreuz, das die Federführung bei der Winterhilfe übernommen hat.

Butter, zum Beispiel, lagert in den Kühlhäusern der EG nur in Fünfundzwanzig-Kilo-Blöcken, genug für den Jahresbedarf eines Alleinstehenden. Für eine breitgestreute Winterhilfe sind handelsübliche 250-Gramm-Packungen nötig. Aber bevor die EG Pläne ändert, muß ein Antrag gestellt werden, dem Beratungen folgen. Das dauert wiederum seine Zeit. Dann muß portioniert und verpackt werden, und da die Butter sechs Tage zum Auftauen braucht, wundert es nicht, daß frühestens Ende dieser Woche die ersten Pakete bei den Verbänden ankommen, vier Wochen nach dem Beschluß der Minister.