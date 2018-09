Inhalt Seite 1 — Crescendo um Mitternacht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tagsüber sind sie unwiderstehlich. Lebendig, aufgeweckt – und schon so selbständig. Tagsüber muß man diese Engel einfach liebhaben.

Nachts aber! können sie unausstehlich sein. Besessen von der Lust zu stören: Da können sie nerven, schreien, toben und keine Ruhe geben, bis Vater und Mutter jeden Widerstand aufgegeben haben. Nachts ist es sehr schwer, sie liebzuhaben.

Die Wandlung vom einen zum anderen läßt sich als Drama in drei Akten nachzeichnen. Erstens: Schlaf Kindchen schlaf – es ist schon höchste Zeit. Aufgebaut zum großen Abend-Ritual haben sich Mami, Papi, Teddybär, Schmusedecke, Mobile und Spieluhr (eine zuckersüße Weise vom Bäumelein, das einen Traum abschüttelt). Die Zeremonie nimmt zwischen zehn und sechzig Minuten in Anspruch. Wie still es ist, sagen die Eltern, wenn es geschafft ist.

Wenn sie schließlich selbst im Bett sind und ihre Tageserlebnisse in einer ersten tiefen Traumphase verarbeiten, setzt der zweite Akt ein. Zunächst läßt sich das Geräusch, im Unterbewußtsein schon ängstlich erwartet, noch ignorieren: ein kleines Schnaufen, Wimmern, Klagen. Passiert daraufhin nichts, schwillt es zum Crescendo an, nunmehr das Gebot der Zimmerlautstärke mißachtend. Alarm. Und ein kurzer Kampf: Wer steht auf? Ach, die Partnerschaft versagt hier gern – meist ist es Mami. Dein Kind schreit, brummt er und dreht sich auf die andere Seite.

Der dritte Akt ist der längste und hebt mit sanften Beruhigungsversuchen an – ein Fläschchen Saft, ein kleines Lied, eine Rückenmassage, und Mami murmelt schlaftrunken ihre Beschwörungsformeln. Meist bewirkt alles das Gegenteil: Nun sind beide richtig wach. Und machen die Nacht zum Tage – angeboten werden Wanderungen durch die Wohnung, eine neue Windel, eine ganze Mahlzeit gar und schließlich die große Midnight Special Show. Dazu gehört alles, was das Kind unterhalten könnte – Rockmusik, Kasperletheater, der Staubsauger, das Telephon und auch das legendäre Fisher Price Activity Center mit Klingel und Hammer. Das Repertoire, diktiert von verzweifelten Ratlosigkeit, ist ebenso variabel wie im entscheidenden Moment ineffizient – denn wach zu bleiben, ist unter den gegebenen Umständen allemal spannender als sich wieder in die Decke kuscheln zu lassen und einzuschlafen.

Na und? fragt mancher gähnend. Irgendwann hat jedes Kind seinen Rhythmus gefunden und sich daran gewöhnt, daß nachts nicht Tag ist. Ganz langsam verblassen dann die tiefen Augenringe der Eltern, und später erinnern sie sich nur noch dunkel an diese Wochen und Monate, als sie am eigenen Leib erfuhren, daß Schlafentzug ein Folterinstrument sein kann.

Zum ersten Mal ist das Problem jetzt statistisch aufgerollt worden: 18 000 Eltern gaben Auskunft über die Gewohnheiten ihrer nimmermüden Kleinen, nachzulesen in Eltern. Ergebnis: Eltern sind rund um die Uhr gefordert, Schlafpausen sind eher zufällige Unterbrechungen und schwer vorherzubestimmen. 63 Prozent der Befragten erklärten ihr (zwischen sechs und 12 Monate altes) Kind habe „Schlafprobleme“. Trotzdem sind sie der Meinung, „daß es genug schläft“. Irgendwann wird eben nachgeholt, was nachts gefehlt hat.