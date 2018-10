Von Andreas Kilb

Anfangen, das ist es. "Anfangen, von Anfang an." Kein Endverbraucher sein, kein Endzeitmensch. Sondern ein Schöpfer. Ein Dorf kaufen, Jeronimo, eine Handvoll wurmstichiger Hütten im südamerikanischen Urwald, ein paar zerlumpte Mulatten, einen Bootssteg. Niemandsland in Niemandes Welt.

Als das Boot in Jeronimo anlegt, ist Mutter Fox vor Schrecken sprachlos, die Kinder quengeln, der Schiffer schüttelt den Kopf. Es gibt nichts zu sehen, nur Trümmer, Schattenbilder. Diese Welt ist dunkel seit Anbeginn.

Allie Fox, Herr Niemand, sieht viel mehr, er sieht eine Stadt. "Sie ist vollkommen .. alles, was wir brauchen, ist da!" Allies Blick ist dem Auge der Kamera immer um ein paar Bilder, ein paar Filmminuten voraus. Während der Zuschauer noch nachdenklich über den Dschungel-Moder schweift, entwirft Allie schon das Haus, die Wassermühlen, die Plantagen, die er hier für seine Familie bauen will. Als das Dorf fertig ist, bastelt er schon an seiner großen Erfindung, einer Eisfabrik, die keinen Strom mehr braucht. Als dann die ersten Eisbrocken aus dem Bauch des Ungetüms schlittern, denkt er nur daran, wie er sie zum nächsten Indianerstamm schaffen kann, um den Wilden das Wunder der Kühlung zu bringen.

Allie ist nie ganz bei sich, hier und jetzt. Er lebt in einer anderen Zeit, der Pionierzeit: Im Vorgestern und Übermorgen. In Jeronimo steht ein Wegweiser: das Schild "Vergangenheit" zeigt nach links, die "Zukunft" nach rechts. So lesen wir Allies Weg quer über die Leinwand wie eine Schrift. Der Urwald ist ein leeres Blatt, auf das er seine Visionen schreibt. Das wird ein Buch aus lauter Anfängen. "Hier wird heute morgen Geschichte gemacht", sagt Allie und setzt die Eismaschine in Bewegung. Eine Epoche beginnt, Allies kleine Eis-Zeit. Seine Armbanduhr hat er verschenkt. Allie Fox hat einen Traum: Seine Uhren gehen anders.

Natürlich kann Allie, der Unzeitgemäße, die Geschichte der Zivilisation nicht reparieren, indem er sie einfach neu erfindet. Weil er ganz von vorne anfangen will, ist er bald am Ende. Aber es ist schön, Allie Fox auf seiner Fahrt ins Glück zu folgen und mit ihm um den zerbrochenen Traum zu trauern: in einem beinahe zu beschaulichen, unangestrengten, ohne große Höhepunkte dahinfließenden Film. Schön – und ein wenig enttäuschend. Denn der Regisseur dieses Films heißt Peter Weir.

*