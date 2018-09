Von Helmut Schödel

Schon Anfang November letzten Jahres wies der Linzer Bürgermeister "den von Herrn Achternbusch ausgeworfenen literarischen Unrat über Linz mit aller Schärfe und Entschiedenheit, zurück". Linz sei "alter Kulturboden", die Bevölkerung fleißig und initiativ, ihre "ausgereifte Demokratiegesinnung" erwiesen. Im Programmheft zur Uraufführung von Herbert Achternbuschs "Linz" in den Münchner Kammerspielen findet man zusätzlich zum Telex aus dem Linzer Presseamt Photos von einem Besuch des Dichters in der beleidigten Stadt. Während die Götter auf der Linzer Dreifaltigkeitssäule im Nebel zur Schimäre verblassen, geht Achternbusch vor ihnen in die Knie. Er gleicht dabei einem verwundeten Monster, das sich nicht zu Boden, sondern auf Linz stürzen will. Wüst, zerrissen, fratzenhaft sieht das aus.

Die Beklemmung, die sich schon Tage vor der Uraufführung eingestellt hatte, wuchs beim Anblick der Photos. "Linz" war vom Theater als Geheimsache gehandelt worden. Vielleicht wollten uns die Münchner Kammerspiele das Gruseln lehren: Die Uraufführung des Stücks fand am Freitag, dem 13., statt. Es war eine Vollmondnacht, als man das neue Werk des Häretikers zur Aufführung brachte. Er selber inszenierte in seinem eigenen Bühnenbild seine besten Schauspieler: Annamirl Bierbichler, Sepp Bierbichler – und Gabi Geist.

"Linz", soviel war längst bekannt, handle vom alpenländischen Faschismus: Die Hauptstadt von Oberösterreich, wo in Braunau Hitler geboren wurde, als Symbol für eine faschistische Grundstimmung, die man nach der Waldheim-Wahl und dem Rechtsruck der FPÖ als politische Tendenz erlebte. Die schaurigsten Vokabeln – Antisemitismus, Nationalismus – kehrten in die Tagespolitik zurück. In dieser Zeit schrieb Achternbusch an "Linz". Für ihn, der in Niederbayern aufwuchs, war Linz die erste große Stadt, fast ein Stück Heimat. Seit jeher lebt er in dieser Heimat wie ein Exilant (und immer auch wie ein Selbstzerstörer). Sein Werk ist davon inzwischen gezeichnet. Vom großen Gedicht sinkt es ab zum Pamphlet.

In Achternbuschs vielleicht schönstem Film, "Das letzte Loch", floh der Biertrinker und Fliegenfänger Nil, den Achternbusch selber spielte, aus dunklen Bildern in den Tod. Bevor er sich in den Stromboli stürzte, begründete er seinen Opfergang: "Ich begehe Selbstmord, denn als Selbstmörder gehöre ich zum Totenberg der Opfer. Zum Totenberg der selbstgerechten Deutschen will ich nicht gehören." Für einen Juden sei er zu dumm, schrieb Achternbusch, aber zu den Deutschen zähle er sich trotzdem nicht. In "Linz" erfahren, wir nicht nur, daß er auch kein Österreicher ist. Er bekennt seine Unzufriedenheit mit den Opfern und sitzt über sie zu Gericht. Er darf das offenbar, weil er sich ihnen gleich oder ähnlich fühlt.

An der Rampe der Kammerspielbühne steht ein symphatisch-unförmiges. Männlein. Klein und korpulent, betont es mit schwarzem Hut und Anzug seine Wohlanständigkeit. Herr Schwarzen (Klaus Schwarzkopf) trägt einen Koffer mit sich und äußert eine Bitte: "Tun Sie mich nicht verraten, denn ich bin ein Jud." Hinter ihm sieht man ein kleines Schild: "Linz ist judenfrei". Mit seinem Koffer versucht es Herr Schwarzen zu verdecken. Er will es nicht wahrhaben. Und da ist noch etwas: In Schwarzens Koffer ist Geld. Das Opfer will sich freikaufen.

Maria (Annamirl Bierbichler) hat nur noch einen Schuh. Ihr Dirndl ist besudelt. Sie wankt und hinkt mühsam über die Bühne. Im "Mühlviertler Hof", offenbar eine der besseren Adressen der Stadt, könnte sie die Gnädige Frau spielen. Aber Maria will geschlagen werden. Sie ist Masochistin: "Das ist doch normal für einen österreichischen Juden, die wir alle sind", sagt Schwarzen.