Ist John Demjanjuk, der Angeklagte von Jerusalem, identisch mit „Iwan dem Schrecklichen“, dem unmenschlichen Mörder im Vernichtungslager Treblinka?

Was Jitzhak Arad, der am zweiten Tag des Prozesses vor dem Jerusalemer Bezirksgericht als Sachverständiger geladene Direktor der Forschungs- und Gedenkstätte Jad Wäschern, zum Fall Demjanjuk mitzuteilen hatte, ist völlig unbestritten: In Treblinka, nordöstlich von Warschau, ermordeten Deutsche und ihre Helfershelfer während des Zweiten Weltkrieges 850 000 Juden, die in das nur für den Massenmord bestimmte Lager deportiert worden waren. Unter den Mördern tat sich ein ukrainischer SS-Spießgeselle durch besondere Brutalität hervor, den die Häftlinge Ivan Grosny nannten – „Iwan den Schrecklichen“, wie den blutrünstigen Zaren.

All das, auch die Erwähnung „Iwans des Schrecklichen“, findet sich unwidersprochen in Büchern über den Massenmord an Europas Juden und das Lager Treblinka. Ivan Grosny hätte für seine Untaten vor einem israelischen Gericht mit der Todesstrafe zu rechnen – indes verhandelt das Gericht gegen einen Angeklagten, der immer wieder beteuert, mit dem Mörder von Treblinka nicht identisch zu sein.

Der Mann, der Richter, Staatsanwälte und Presse am ersten Prozeßtag mit einem lauten „Guten Morgen!“ in hebräischer Sprache begrüßte, war Anfang der fünfziger Jahre als John Demjanjuk – 1920 in Kiew geborener Ukrainer – in die Vereinigten Staaten eingewandert. Vor drei Jahren bürgerte Washington den Automechaniker im Ruhestand wieder aus – wegen falscher Angaben bei der Einwanderung – und lieferte ihn an Israel aus. Dokumente und Zeugenaussagen hatten die israelischen Ermittler davon überzeugt, daß John Demjanjuk der Mörder von Treblinka war. Jetzt steht die israelische Justiz vor Problemen, die deutsche Staatsanwälte und Richter in NS-Prozessen nur zu oft kennengelernt haben: Dokumente fehlen, Zeugen sind gestorben oder können sich an Einzelheiten nur schlecht erinnern.

In einem zwischen Moskau und Jerusalem durchaus nicht selbstverständlichen Akt der Rechtshilfe hat die Sowjetunion einen Ausweis auf den Namen Iwan Demjanjuk den Israelis übergeben, demzufolge dieser Ukrainer 1942 von der SS ausgebildet und anschließend in einem Konzentrations- und Vernichtungslager in Polen eingesetzt wurde. Demjanjuks Verteidigung bestreitet die Echtheit des Dokuments: Das sowjetische KGB, so argumentiert der Rechtsanwalt O’Connor, wolle die große Gruppe der antikommunistischen ukrainischen Emigranten in Amerika als Nazis diffamieren und habe darum das Belastungsmaterial gegen Demjanjuk gefälscht. Unter den ukrainischen Emigranten in Amerika findet diese Theorie Anklang. So wird der Prozeß von Jerusalem zum Nachspiel des jahrhundertealten leidvollen Konflikts zwischen Ukrainern und osteuropäischen Juden. HJG