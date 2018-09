Zwei Wochen Bedenkzeit brauchte die EG-Kommission, dann faßte sie sich ein Herz und trat ins Fettnäpfchen. Als Knüller ihrer diesjährigen Agrarpreisvorschläge fordert sie die Einführung einer Verbrauchsteuer auf pflanzliche Fette. Mindestens vier Milliarden Mark soll die Abgabe jährlich einbringen. Innerhalb der Kommissarsrunde selbst war sie so umstritten, daß der Beschluß zweimal ausgesetzt und am Ende in einer Kampfabstimmung gefaßt werden mußte.

Allerdings war es nicht Sensibilität für Verbraucherinteressen, sondern Furcht vor einem neuen Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten, die ernste Bedenken auslöste. Denn auch wenn die Steuer importierte und in der Gemeinschaft produzierte Fette gleichermaßen treffen soll, die Amerikaner sehen ihre in der Gemeinschaft zu Öl verarbeiteten Sojaexporte gefährdet. Ob dies tatsächlich der Fall wäre, ist kaum von Belang.

Erstaunlich ist, daß die Brüsseler Kommission die bereits vor Jahren beerdigte Idee des Fett-Obolus gerade in einem Moment wiederbelebt, da sie die Agrarausgeben erklärtermaßen kürzen will. Ihre Vorschläge für 1987 sehen das Einfrieren oder die nominale Senkung der meisten administrierten Agrarpreise vor. Die zusätzliche Belastung der Verbraucher über eine Steuer paßt da wohl kaum ins Konzept. Wenn Agrarkommissar Andriessen kategorisch erklärt, dem Konsumenten könne ein Stückchen Finanzbelastung zugemutet werden, darf man daran erinnern, daß ohne die indirekte Finanzierung über hohe Verbraucherpreise die EG-Agrarpolitik schon lange kollabiert wäre. Unsozial ist die Margarine- und Ölabgabe allemal, da sie die ärmsten Schichten am stärksten trifft.

Vielleicht ist ja die beruhigende Interpretation des Fett-Pfennigs korrekt, die ein Kommissar zum besten gibt: Bei den Beratungen der Minister aus den Mitgliedstaaten würde die Abgabe ohnehin gekippt. Da in diesem Fall aber vorgeplante Einnahmen von vier Milliarden Mark fehlten, zwinge die Kommission die Mitgliedstaaten dazu, das nötige Geld auf andere Weise aufzutreiben. Die Genialität des Vorschlags bestünde also darin, daß er gar nicht ernst gemeint ist. Hoffentlich trifft das nicht auch auf das Konzept zu, das Kommissionspräsident Delors für die grundlegende Sanierung der Gemeinschaftsfinanzen im Europäischen Parlament vorgetragen hat. Nicht mehr Einnahmen sind das Hauptproblem der Gemeinschaft, sondern deren sinnvolle Verwendung – also weniger Geld für die verkorkste Agrarpolitik. ha