Von Wilhelm Kewenig

Niemand kann behaupten, Berlin-, Deutschland- oder ostpolitische Themen hätten gegenwärtig keine Konjunktur. Überall wird heftig diskutiert: In Berlin seit Monaten über den Status der Stadt und die Frage, ob denn die Einladung Honeckers und Knicks zur Geburtstagsfeier nach Ost-Berlin angenommen werden sollen oder nicht; in Bonn über die Bedingungen für einen Besuch Honeckers in der Bundesrepublik; in den Hauptstädten der westlichen Welt über Reykjavik und die Folgen; in der Sozialdemokratischen Partei über „Sicherheitspartnerschaft“ mit dem Osten und über „Mitteleuropa“; in den Hörsälen und Klassenzimmern über das wachsende Interesse an deutscher Geschichte und an dem, was „Deutschland“ heute für uns bedeutet und künftig bedeuten kann.

Diese zwangsläufig unvollständige Aufzählung einiger Stichworte aus den auf den unterschiedlichsten Ebenen geführten Dikussionen macht das Interesse an dem Gesamtthema deutlich, gleichzeitig aber auch, daß es zwar ein Fülle interessanter Ansatzpunkte und Thesen, aber noch kein Konzept gibt, in das die verschiedenen Argumentationsstränge einmünden. Wir sind, um es sehr deutlich zu sagen, auf der Suche nach einer inhaltlich erneuerten, den veränderten Rahmenbedingungen des ausgehenden Jahrhunderts angepaßten Deutschland- und Ostpolitik als Ersatz für die bisher lediglich fortgeschriebene Entspannungspolitik der späten sechziger und frühen siebziger Jahre.

Unverändert läßt sich das zentrale Ziel der Berlin- und Deutschlandpolitik klar definieren: Ziel ist das größtmögliche Maß an Freiheit für den größtmöglichen Teil der Deutschen, gleich, ob sie nun im westlichen oder im östlichen Teil unseres Vaterlandes, ob sie in Berlin oder anderswo leben. Freiheit von Krieg, von jeglicher Art von Zwang und von wirtschaftlicher Not.

Hinter diesem Ziel tritt der Wunsch nach Wiederherstellung der staatlichen Einheit in den Hintergrund. Grenzen und territoriale Ansprüche verlieren an Bedeutung, wenn auf beiden Seiten der Grenze individuelle Bewegungsfreiheit gesichert ist. Zwar ist die Einheit Deutschlands das verfassungsrechtlich festgeschriebene Fernziel jeder deutschen Politik. Aber wer an dieser entscheidenden Stelle so tut, als ob der Verfassungsauftrag ein in absehbarer Zeit erreichbares politisches Ziel beschriebe, der verficht entweder eine illusionäre, sich vom Boden der Realität meilenweit entfernende und damit gefährliche Politik der leeren Versprechen – oder aber er beteiligt sich an der im linken, vereinzelt aber auch im rechten Spektrum aufgekommenen Mode, der Fata Morgana eines politisch nach allen Seiten unabhängigen Mitteleuropas anzuhängen, einer Fata Morgana, die uns über das Herauslösen der Bundesrepublik aus ihrer eindeutigen Westorientierung und ihrem Bündnissystem in eine nur scheinbar geopolitisch vorherbestimmte Position der Bindungs- und Bündnislosikeit führt, einer Fata Morgana, die zwangsläufig zwischen allen Stühlen endet und Deutschland – in seiner westlichen und seiner östlichen Hälfte – in die Unfreiheit führen muß.

Wichtig ist die Klarheit über das Ziel – Freiheit geht vor Einheit. Wichtig für die Chancen eines neuen Konzepts ist auch, daß bei seiner Erarbeitung bestimmte Grundvoraussetzungen für den Erfolg jeder Berlin- und Deutschlandpolitik beachtet werden. Drei solche Grundvoraussetzungen will ich hier nennen und beschreiben:

1. Entscheidende Voraussetzung für den Erfolg jeder Berlin- und Deutschlandpolitik ist die feste, unzweideutige West-Einbindung dieser Politik und ihre ständige und zuverlässige Abstimmung im westlichen Bündnis. Zugleich hängt der Erfolg der Berlin- und Deutschlandpolitik aber auch davon ab, daß immer wieder deutlich gemacht wird, wie selbstverständlich und wie unverrückbar sich die deutsche Politik als Friedenspolitik versteht. Keines der politischen Ziele der Bundesrepublik wäre es wert, mit anderen als friedlichen Mitteln verfolgt zu werden, es sei denn ein einziges: Die Verteidigung der Freiheit derer, die sie schon besitzen.