Von Werner Schmidmaier

Während der Trucker Geilfuß an den Wüstenkaktus pinkelt, sprießt dem Kaktus eine Blüte: Szene aus dem Puppen-Western „Für eine Handvoll Wasser“. Und das Piano in der Goldgräber-Bar stampft mit den Beinen im Takt dazu, wenn Lilli die Ballade von ihrem heruntergekommenen Leben singt.

Zum Duell der Westerner wird der Vorhang an der Guckkasten-Bühne aber nur halb angehoben. So gleicht der Showdown altem Breitwandfilm auf einem Fernsehbildschirm.

Fällt dann der Vorhang des „Kleinen Spiels“ und das Licht im Kellertheater an der Münchner Straßenecke Arcis/Neureuther weist dem halben Hundert Zuschauer die Treppe zum Ausgang, erhebt sich aus der ersten Reihe ein. Zylinderhut – an ferngelenktem Faden. Das Publikum opfert dem Hut Münzen und kleine Scheine, zwischen 200 und 300 Mark nach jeder Vorstellung. Der Einzylinder-Hub reicht für Miete, Instandhaltung und die Heizkosten des Kellers. An Kommerzialisierung besteht auch kein Interesse. Dem Theater-Team genügt als Lohn ein Kasten Freibier. Aus der 1,50 Meter breiten Bühne quellen nach dem Abgang der Zuschauer vier Mädchen und elf junge Männer, das Durchschnittsalter Mitte 20.

Der Dienstälteste, Elektroingenieur Oliver Kiehl, 29, muß die Stirn runzeln, um seine Jahre als Marionettenführer nachzuzählen: „Acht Jahre bin ich jetzt dabei.“ Das Wort Führer bedarf der Entschuldigung: „Beim Marionettentheater heißt Führen alles, was von oben runter an Schnüren gemacht wird.“ Kiehl beklagt auch schon die typischen Kreuzschmerzen, weil die Führer über eine Stunde bei jeder Vorstellung gebeugt mit gestreckten Armen hantieren. Da diese Haltung die Stimme preßt, muß auf der drei Schritt breiten Hinterbühne neben jedem Führer noch eine Synchronsprecherin oder ein Sprecher den Text der Figur outrieren.

Die turbulente Nähe hinter den Kulissen scheint allerdings ein Hauptspaß zu sein. Wenn die „Kleinen Spieler“ ihren Durst um die Ecke bringen, in das Studentenlokal „Mahagonny“, wählen sie eine Nische, die vorher halb so viele Angehörige des Harley-Davidson-Clubs schon kompakt ausgefüllt hatten. Um die Nische gruppieren sich dann noch die jüngeren Fans der Strippenzieher.

Denn obwohl kein Ruhm damit zu gewinnen ist, daß sie selbst unsichtbar aus der Kulisse ihres Bühnchens den Marionetten Ausdruck und Stimme leihen, nehmen doch immer wieder jüngere Jahrgänge die Fäden auf.