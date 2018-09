Wie war das doch in der Kindheit alles einfach. Regelmäßig bekamen wir die Bestätigung für all unsere mehr oder minder hervorragenden Leistungen frei Haus. Dafür, daß wir lateinische Vokabeln büffelten und chemische Formeln paukten, daß wir Hausaufsätze bastelten und versuchten, Strümpfe zu stricken. Halbjährlich attestierte uns ein Stück Papier Wohlverhalten, Fleiß und mangelnde Kenntnisse in Mathematik. Schriftlich samt Siegel und Signatur. Dann kam der Führerschein, der Meisterbrief vielleicht noch oder das Staatsexamen.

Und dann? Wie abgeschnitten, aus, nichts mehr. Kein Fleißbildchen mehr fürs Rosenkranzbeten, kein Seminarschein mehr für gotische Grammatik. Nicht jeder schließlich kickt in der Altherrenriege um den Vereinspokal, nicht jeder rackert sich mit dem Racket turniermäßig im gemischten Doppel ab, nicht jeder kann so gut tanzen, daß er das Bundesverdienstkreuz kriegt.

Aber seine Urkunde braucht doch der Mensch, seine Bestätigung, seinen Leistungsnachweis. Was für ein Glück, daß hier die Verkehrsvereine, Hoteliers und Tourismusmanager ihr weites Feld gefunden haben. Sie nun können dem urlaubenden Menschen seinen Eifer verbriefen. Stolz macht das Zertifikat, daß man auf seinen Reisen zum westlichsten Punkt Europas vorgestoßen ist. Was für eine Heldentat auch, in Hamburg urkundlich bezeugt Labskaus gegessen zu haben. Wer würde so recht die Hechtklößchen der Hausfrau zu würdigen wissen, hinge nicht in der Küche das prunkvolle Papier, das ihr bescheinigt, einen Kochkurs beim Drei-Mützen-Meister absolviert zu haben. Mag der Hausherr seinen Wein auch billig aus dem Supermarkt angekarrt haben, er kann uns ja eine Bescheinigung vorzeigen, die ihn als Weinkenner ausweist. Was ist schon eine Brittllantbrosche, die man jedem Juwelier für schnödes Geld abhandeln kann, gegen das Wanderabzeichen in Gold, das nur der bekommt, der mindestens drei Spitzen erklommen und wenigstens fünf Hörner umrundet hat? Die Fauleren können ihr Abzeichen natürlich auch aussitzen. Kaum waren sie zehnmal am gleichen Urlaubsort, schon ist die Nadel fällig.

Dem Erfindungsreichtum sind keine Grenzen gesteckt. Wem trotz Kniffekurs in Ulm das Zauberkunststück mißlingt, der zückt sein Diplom aus dem Zylinder und ist schon aus dem Schneider. Selbst wer nur Bahn fährt – auf vier klassischen Routen durch die Schweiz –, wird mit einer Edelweiß-Nadel belobigt und Mitglied im "Club of the Romantic Travellers of the Alps".

Ein Urlaub ohne Leistungsnachweis, das ist doch vertane Ferienzeit. Eine Nadel nur dem Tüchtigen, der weiß, wo man dem Pfälzer Schoppen ein Denkmal gesetzt hat, der sich beim Winzer durch fünf Sorten Wein probt, der Saumagen und Sauerkraut verdrückt und das Hambacher Schloß besichtigt. Derart Punkte sammelnd, kann sich der Ordensfreund an der Südlichen Weinstraße Anstecklob erurlauben.

Eines Tages vielleicht kommt ein ganz pfiffiger Hotelier auf die Idee, einen goldenen Minimaßkrug zu verleihen: Wer zehn Bier an der Bar schluckt, wird beglaubigter Biertrinker.

Monika Putschögl