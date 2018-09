Inhalt Seite 1 — Kasparows Rasterfahndung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfram Runkel

In der Hotel-Suite herrscht eine Atmosphäre aus Chaos und Ordnung – als hätte jemand eine Künstlergarderobe, eine wissenschaftliche Kontrollstation und das Camp eines Box-Champions in einem einzigen Appartement vereinigt. Allerlei Leute – Russen, Engländer, Deutsche, Manager, Betreuer, Freunde, Groupies, Journalisten – sitzen, stehen, liegen herum, telephonieren, rotieren, rochieren.

Wir befinden uns im Lager eines Schachgroßmeisters. Was allerdings weit und breit fehlt, sind Schachbretter und Schachfiguren. Der Meister, Weltmeister Garri Kasparow, starrt wie ein Video-Freak auf einen Bildschirm und murmelt auf englisch Mißfallensäußerungen vor sich hin.

Garri Kasparow bereitet sich auf ein Match gegen die Schach-Bundesligamannschaft des HSV vor. Er wird am nächsten Tag gegen die acht HSV-Matadoren simultan an acht Brettern antreten, wobei ihm für alle Partien insgesamt soviel Bedenkzeit zur Verfügung stehen wird wie jedem der Gegner für die eigenen 50 Züge. Es ist, als würde Maradona allein gegen acht Mann Fußball spielen.

Unter denselben Bedingungen hatte Kasparow gegen den HSV vor einem Jahr „schlecht vorbereitet“ 3,5:4,5 verloren. Natürlich konnte der notorische Sieger solche Schmach nicht auf sich sitzen lassen; er forderte Revanche und bereitete sich diesmal auf die in der Bundesliga zwar gefürchteten, aber weltweit unbekannten Amateure so intensiv vor, als hätte er es mit acht Karpows zu tun. Er studiert sämtliche Bundesliga-Partien seiner Gegner. Das freilich nicht mühsam nach irgendwelchen Spielformularen am Brett, sondern per Computer-Bild, an einem Gerät namens „Chessbase“, das der Bonner Physiker Matthias Wöllenweber entwickelt hat. Das „Chessbase“-Programm kann auf Disketten beliebig viele Schachpartien speichern und diese dem Benutzer jederzeit abrufbar präsentieren.

Kasparow drückt den Namen „Cordes“, und auf dem Bildschirm erscheint eine Liste von zehn Cordes-Partien gegen verschiedene Gegner. Mit der „Maus“, einem Anzeige-Pfeil, tippt er auf die erste Partie. Auf dem Bildschirm erscheint die Schachgrundstellung im Diagramm. Per Knopfdruck läßt Kasparow die Figuren im Superzeitraffer über das Brett rasen, vier Halbzüge pro Sekunde, und ob des Gezeigten murmelt Garri: „Very weak player!“ Jemand sagt: „Gegen den hast du letztes Mal verloren.“ Garri erstarrt. „Gegen den habe ich verloren? Der Mann versteht nichts vom Schachspiel“, staunt er über seinen unbekannten Gegner und über sich selbst.

Es folgen weitere Partien. Kasparow hält sie gelegentlich an, wie ein Leser, der einen Satz zweimal lesen muß, schüttelt den Kopf und sagt: „Schrecklich!“ Einmal bewegt er selber die Figuren mit der Maus übers Brett: „So hätte er spielen sollen.“