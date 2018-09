Küßchen links, Küßchen rechts – Dolce vita im Schatten italienischer Mondberge

Von Hanns-Bruno Kammertöns

Am Anfang läßt nichts auf die Möglichkeit einer größeren Zuneigung schließen. Während der Bus nach zahlreichen Serpentinen in siebzehnhundert Metern Höhe langsam ausrollt, fällt der Blick auf ein Wohnbehältnis, dessen Architektur mehr einer Bergfestung ähnelt als einer Ferienresidenz.

Unter den hämmernden Klängen des Club-Klassikers „Hands up“ taumelt der Tourist, noch von der Fahrt benommen, ins Freie und läuft einer Truppe fassungslos fröhlicher junger Leute direkt in die Arme. Küßchen links – Küßchen rechts, dazu ein süßer Willkommens-Schnaps, aufgenötigt mit einem vertraulichen „Du“ – was alles in allem die Frage aufwirft, wie es zu diesem Irrtum bei der Buchung kommen konnte. Warum nicht stille Tage auf einer einsamen Hütte im Schnee? Mit knarrenden Dielenböden und Feuer im Kamin? Statt dessen: Sansicario, 90 Kilometer nordwestlich von Turin. „Club Valtur“. Italien. Man hätte es sich doch denken können, Discoteca ... Hallo ... baci-baci...

Frohsinn ist kein Zufall

Vor allem Anhänger traditionellen Skilaufs sehen sich im „Club Valtur“ von Sansicario einem neuen Ambiente ausgeliefert. Eine Familienpension mit ordentlichen Wirtsleuten, ein linderndes Wannenbad als Aprés-Ski, ein Opa, der unterm Hirschgeweih über Gipfelstürme zur Jahrhundertwende plaudert – zu alledem bietet der Club so ziemlich genau das Gegenteil. Denn Frohsinn ist keine Frage von Zufall, daher dienen mehr als 50 Animateure keinem anderen Ziel, als vom Morgen bis zum Abend und vom Abend bis zum Morgengewissermaßen aus dem Stand und sozusagen übergreifende Heiterkeit zu schüren. Sie heißen Bruno, Umberto, Gigi, Renzo, Alessandra, Loretta oder Marzio und sind mit uferlosem Pflichtbewußtsein stets zur Stelle, wenn irgendwo im Haus ein Hauch von Langeweile droht.

Es beginnt bereits beim Gang zum Frühstück, seit jeher eine Marterstrecke für Morgenmuffel. Selbst hartnäckigstes teutonisches Phlegma sieht sich auf eine harte Probe gestellt, wenn eine junge Gastgeberin mit sehr grünen Augen und einem hellen Lachen, bei der Brötchenwahl am Buffet assistiert. Und so geht es weiter, Abend für Abend, wenn die Italiener wieder ganz Italiener sind und sich zu überaus emotionsgeladenen, weitgehend grundlosen Feiern zusammenfinden.