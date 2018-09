Inhalt Seite 1 — Gelb, spontan und kreativ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dumpfe Trommeln rufen. Der Wind treibt schaumgekrönte Wellen an den Sandstrand, jagt düstere Wolken über schroffe Bergmassive; Vögel stürzen sich in tiefe Canons, Eisenbahnschienen treffen sich im Unendlichen.

Halogenscheinwerfer holen 19 Manager einer Reifenfirma aus der Welt der naturromantischen Multivision zurück in die hypermodern gestylte Atmosphäre eines exklusiven Tagungshauses. „Koyaanisqatsi“, der monumentale Kultfilm über die ökologische Plünderung unseres Planeten, wurde gezeigt. Die Herren haben etwas Zerstreuung nötig: Zwei Tage lang will die Gruppe in der Abgeschiedenheit des Worpsweder „Kreativhauses“ über finanztechnische Probleme beraten.

Seit zwei Jahren stellt der Hausherr Helmut Weyh sein Haus für Tagungen, Konferenzen und Geschäftsbesprechungen zur Verfügung – vor allem für Führungskräfte aus Unternehmen. Sanfte Führungsmethoden, ökologisches und ganzheitliches Denken sind dort jetzt keine Fremdworte mehr. Die Gruppen bringen ihre Trainer in der Regel selbst mit; auf Wunsch schnürt Helmut Weyh jedoch auch ein „Beratungspaket“ und lädt Experten ein, die über Management-Psychologie, Unternehmensstrategien oder Zukunftstrends im Zeichen des New Age referieren. Das vielbeschworene „Neue Zeitalter“, die Ära eines allgemeinen gesellschaftlichen Wandels, hat auch die deutschen Management-Etagen erreicht. So treten hin und wieder innerhalb des abendlichen Kulturprogramms auch Prominente wie der Journalist Franz Alt auf, die über Wendezeit und Umweltkrisen berichten. Darüber hinaus veranstaltet das Kreativhaus selbst Kurse: etwa ein Wochenendseminar „Selbsterfahrung des Klanges in der Welt“ zum Preis von 500 Mark oder eine Woche „Auftanken für Manager“. Für 1300 Mark werden „Meditation, Farben, Malen und Streicheleinheiten“ geboten.

Bereits als kleiner Junge habe er ein ausgesprochenes Sendungsbewußtsein verspürt, bekennt New-Age-Fan Weyh. Weyh beschränkte seine missionarische Begabung zunächst auf das Gebiet der Ernährung: Er eröffnete ein vegetarisches Restaurant und einen Teeimporthandel. Irgendwann fühlte er sich gestreßt und ausgelaugt von dieser Arbeit. Und hatte eine Eingebung. „Manager sind Menschen“, war seine entscheidende Erkenntnis, auch sie lieben die angenehmen Seiten des Lebens, Entspannung und Abwechslung. Warum sollte nicht alles, was den alternativen Zivilisationsflüchtlingen und Esoterikern bislang heilig und billig war, den gehetzten Geschäftsreisenden recht und teuer sein?

In Zimmern ohne Ecken

Weyh fand ein ideales Objekt für sein Projekt: das ehemalige Wohnhaus von Bernhard Hoetger, Bildhauer und Erbauer der Bremer Böttcherstraße. Was für ein Haus! Eine Burg. Mit tief heruntergezogenem Dach, aus solidem Ziegel gemauert, mit Treppchen und Erkern, Kuhlen und Wölbungen, entsprechend der anthroposophischen Denkungsart Hoetgers. Weyh nutzt die Hülle des 200 Jahre alten Hauses und schuf im Innern eine gewagte Verbindung aus antiken Details – wie jener aus einem Baumstamm gehauenen Toilettentür –, moderner Pop-art mit Marilyn-Monroe- und Andy-Warhol-Plakaten sowie kühler New-Age-Sachlichkeit. Von den 20 Zimmern ist keines einfach nur rechteckig oder funktional. Denn, so hat Gerd Gerken, Worpsweder Duzfreund Weyhs, Schöpfer des „Kreativhaus“-Konzeptes und New-Age-Unternehmensberater, festgestellt: Eckige Räume sind „überhaupt nicht gut für Männer“, unter dem Einfluß abgerundeter Ecken sind sie „kreativer, gemessen an intuitiven Effekten und anderer kreativer Flüssigkeit“. So platzt das ganze Haus förmlich vor Kreativität. „You are creative!“ jubilieren die pinkfarbenen Notizblöcke, die an jedem Arbeitsplatz liegen. Kreativ ist auch das Halogenlicht, „rationales Licht“, so New-Age-Denker Gerken. „Gehirnphysiologisch optimal“ führe es zu „erhöhter Konzentration bei innerer Ruhe“. Stimulierend sollen die Bonbonfarben im Haus sein: dottergelbe Sofas mit rosaroten Kissen, gelbe Blechstühle und Tische, gelber Teppichboden; dazu Requisiten der Alternativkultur – eine Liegewiese aus bunten Kissen.

Der extreme Gelbstich bedeute „Expansivität und Entgrenzung“, so die Philosophie des Hauses, die Farbe übe einen „aktiven Dauerreiz“ aus, der jenen Teil unseres Nervensystems anspreche, der für das „geistige Gasgeben“ verantwortlich sei. Als Ausgleich dazu gibt es in allen Räumen Dauerbeschallung mit Meditationsmusik – „Entspannungsmusik für Manager“ –, im Eßsaal ebenso wie in den Arbeitsräumen. Erholung vom geistigen Gasgeben bieten die Bibliothek und die Video-Ecke: 24 Stunden am Tag flimmern Bergmassive und Meeresbrandung über den Bildschirm.