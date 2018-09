Wer je die Wogen des „Heil“-Geschreis anbranden sah, nahe genug, sie leibhaftig zu spüren, verloren fast schon an den wirbelnden Sog geradewegs ins Unheil, in den Abgrund hinein, preisgegeben an die Angst vor dem Sterben wie auch davor, allein und abseits zu bleiben: Wer dies je erlebte, vergißt es nie. Der noch einmal Davongekommene trägt unauslöschbar seine Erfahrung mit sich. Und die Erfahrung bedrängt ihn fort und fort, bis in den seltsamen Widerspruch hinein, sie weitergeben zu wollen, um sie den Nachkommenden, den Enkeln zu ersparen.

Was bleibt ist ein engagiertes Plädoyer für die Skepsis als das buchstäblich Lebensrettende. Sie ruft zur Nüchternheit, sie richtet sich gegen die Heils-Entwürfe jeden Inhalts und Vorzeichens, gegen die Illusionen der Umkehr wie der Utopie. Optimismus erscheint ihr als eine Form von Pflichtvergessenheit.

Im Blick auf die Zukunft wird das Verhältnis von Natur und Politik zum Angelpunkt der Überlegungen. Es hat sich grundlegend und unwiderruflich verändert; die Garantie zum Überleben, die wir seit Anbeginn der Natur verdankten, ist abgelaufen und Politik unser Schicksal geworden. Die Natur selbst muß fortan politisch verantwortet werden – durch das unzuverlässige Wesen, das der Mensch ist. Daher kommt es darauf an, Dämme gegen die Selbstzerstörung aufzurichten und Prinzipien für das verantwortliche Handeln zu entwickeln.

Aber die Skepsis verdiente ihren Namen schwerlich, wenn sie es nicht mit sich selbst zu tun bekäme. Existenzbestimmende Erfahrungen erlauben keine Stellvertretung; wie also soll man sie weitergeben? Und die Erfahrungen der Geschichte wie der Gegenwart nähren erst recht den Zweifel; überall entdeckt der skeptische Blick die Gier nach Gewißheit, die Waberlohe des Wahns, die Selbstgerechtigkeit aus schattenlos gutem Gewissen, die Versuchung, den Fanatismus zum Absoluten, koste es, was es wolle. Hat da das Engagement für die Skepsis überhaupt eine Chance?

Die Frage läßt sich umformulieren und noch zuspitzen: Hat das Engagement für den Unglauben eine Chance – als Gegenposition zu jeder Spielart von gläubiger Politik? Denn darin liegt doch das Problem: Gläubige Politik will das Menschheitsheil schlechthin, die Erlösung von allem Übel. Sie glaubt an eine Endlösung und daran, die Wege zum Ziel zu kennen. Theologisch gesprochen ist gläubige Politik in ihrem Grunde heilsgeschichtlich, eschatologisch bestimmt; selbst das hartnäckige Ausbleiben des Erwarteten – der Parusieverzug – kann sie nicht beirren.

Gläubige Politik erweist sich als doppelt attraktiv. Einmal spricht sie den idealistisch gestimmten Opfersinn zumal junger Menschen an. Und die Bereitschaft zum Selbstopfer wächst in dem Maße, in dem das Bestehende sich als sinnentleert darstellt. Unvermeidbar freilich – und vielfach auch gewollt kalkuliert – wird mit der Bereitschaft zum gläubigen Selbstopfer zugleich die Bereitschaft geweckt und gerechtfertigt, die Fremden, die Ungläubigen zu opfern.

Zum anderen wächst aus gläubiger Politik ihren Propheten, Anführern und Bewegungen jedenfalls auf den ersten Blick eine Legitimität zu, die sich glanzvoll abhebt von der behaupteten und vielberedeten Legitimitätskrise des Unglaubens. Da es ums Letzte, ums Absolute des Heils oder Unheils geht, ist letztlich auch die Legitimität gläubiger Politik in ihrem Selbstverständnis absolut. Sie sieht sich zu allem ermächtigt, was zum Ziel führt; es gibt keine Grenzen und Bedenken hinsichtlich der Mittel, es sei denn rein taktische. Dabei entmutigt der moderne Triumph menschlicher Weltbemächtigung die gläubige Politik keineswegs, sondern er macht sie bloß noch verwegener: Was noch stets mißlang, wird jetzt gelingen.