Von Rainer Frenkel

Einig wie seit Jahren nicht bescheinigen sich die deutschen Länderregierungschefs: Es ist vollbracht; die deutsche Medienlandschaft hat ihre deutschen öffentlich-rechtlicher und privater vollbracht; wissen nun, daß sie leben können.

Alles in Ordnung, tatsächlich? Mit einem Schlag vergessen die Zeit der Schuldzuweisungen, Drohungen, Ultimaten? Sollte da ein großer Wurf gelungen sein? Nicht immer hat das Publikum Gründe zu applaudieren, wenn sich erbitterte Widersacher von einst plötzlich in den Armen liegen. Zu leicht wächst der Verdacht, so ernst sei das Ganze nun auch nicht gemeint gewesen.

Das Ergebnis dieser medienpolitischen Auseinandersetzung, ein Staatsvertrag, ist erst in seinen Grundzügen bekannt und bedarf außerdem noch der Ratifizierung durch die Länderparlamente. Doch schon gibt es viele Gründe, sich getäuscht zu fühlen.

Jahrelang hatten die Medienpolitiker auf fundamentalen Positionen verharrt: Die Konservativen hatten sich dem Fortschritt verschworen, euphorisch auf Meinungsvielfalt durch privaten Rundfunk gesetzt – und waren bereit, für dieses Ziel das Bestehende aufzugeben; die sonst doch so fortschrittliche Linke dagegen wollte das öffentlich-rechtliche Monopol konservieren und sah nicht, daß es längst gebrochen war.

Nur allmählich, quälend langsam, sickerte in einige Köpfe die Erkenntnis ein, daß ein wenig Realitätssinn helfen könnte, das nun einmal real existierende und von den Karlsruher Richtern im November 1986 grundsätzlich gebilligte "duale Rundfunksystem" zu organisieren.

Doch wirklich ernst nahmen die Regierungschefs diesen Auftrag nicht. Immer neue Versuche schlugen fehl, mehrere allerletzte Chancen wurden vertan. Die jeweils vorgeschobenen Gründe beweisen nur das eine: Beide Seiten glaubten noch immer, den Sieg allein davontragen zu können – und sei es um den Preis der medienpolitischen, sich mit jedem Machtwechsel in ihrer Struktur wandelnden Kleinstaaterei. Eine angesichts der grenzüberschreitenden Satellitentechnik geradezu aberwitzige Entwicklung deutete sich an. Insofern, aber auch nur insofern, ist Zufriedenheit am Platz über die jetzt gefundene Einigung.