Inhalt Seite 1 — Garret der Gute Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Idealist tritt ab

/ Von Martin Alioth

Dublins Innenstadt sieht aus wie ein Emmentaler. Aufgeschreckt von zwei Gasexplosionen innerhalb weniger Wochen, haben sich die städtischen Ingenieure in Maulwürfe verwandelt: Auf der Suche nach Defekten graben sie die Erde auf. Fußgänger zwingt das erhöhte Sicherheitsbewußtsein zu Slalomläufen – wo morgens noch glattgewetzte Granitplatten mit zweihundertjähriger Patina liegen, gähnt mittags bereits ein Schlund. Die freigelegten Bleiröhren sehen nicht gerade vertrauenerweckend aus...

Die Grafton Street ist allerdings nicht der einzige Ort, an dem in diesen Tagen explosive irische Vergangenheit ausgebuddelt wird. Vor kurzem wurde wieder einmal, zum drittenmal, Charles Haughey zum Regierungschef gewählt, wenn auch erst durch den Stichentscheid des Parlamentsvorsitzenden; die eigenen Abgeordnetenstimmen reichten nicht aus.

Am Tage nach der spannungsgeladenen Wahl gab es eine Überraschung: Haugheys Amtsvorgänger Garret FitzGerald verkündete seinen Rücktritt vom Vorsitz der Fine-Gael-Partei und zog sich damit freiwillig aus der bisweilen bitteren Rivalität der beiden Spitzenpolitiker zurück. Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen riefen FitzGerald Lobeshymnen nach: Der bis dahin stets spöttisch gemeinte Spitzname „Garret der Gute“ wurde zur kanonischen Wahrheit in dem Augenblick, als FitzGerald den Dunstkreis der Macht verließ.

Der abgewählte Regierungschef ließ sich von den Elogen allerdings nicht aufhalten, flog stracks in die USA. Auf seinen Fersen Vorgänger und Nachfolger Haughey, der sich von den heimischen Haushaltsberatungen erleichtert absetzte, um mit dem Herrn im Weißen Haus zu Ehren des heiligen Patrick Kleeblätter auszutauschen. Kaum hatte Haughey seinen Fuß auf amerikanischen Boden gesetzt, predigte er schon in altbewährter Manier das Credo des irischen Nationalismus: „Friede und Stabilität in Nordirland sind nur im Rahmen eines vereinigten Irland zu erzielen.“ Selbst der alte Cato war ein Ausbund an politischer Kreativität, gemessen an dieser sterilen Deklamation ewiggestriger Ziele.

Kehrt Irland jetzt, da der unbequeme Mahner FitzGerald die Bühne verlassen hat, zurück ins kuschelige Vakuum der fünfziger Jahre, in denen die betäubende Beschwörung nationaler Einheit zum Politik-Ersatz gedieh, zur willkommenen Ablenkung von postkolonialer und daher selbst zu verantwortender Armut? Die derzeitige Wirtschaftslage könnte dazu verleiten; doch sieht es so aus, als sei Garret FitzGeralds Wirken nicht ganz umsonst gewesen: Mehr als jemals zuvor stößt die blinde Wiedervereinigungsrhetorik auf gerunzelte irische Stirnen, auf bohrende Fragen nach den Motiven dieser letztlich rein territorialen Ziele. FitzGerald hat Irlands Pubertät beendet.