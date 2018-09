Von Joachim Nawrocki

Die Antwort war ebenso kurz wie überraschend: "Beide haben recht", sagt Berlins Wirtschaftssenator Elmar Pieroth zu seiner Kontroverse mit dem DGB-Landesvorsitzenden Michael Pagels. Ein jeder sähe die Dinge nun mal von seiner Warte. Dabei müsse dem DGB-Chef zugute gehalten werden, daß er in der Wirtschaftspolitik die Rolle der Opposition übernommen habe, weil die SPD diese nicht erfüllt.

Der Berliner DGB sieht das also so: Die Arbeitsmarktlage hat sich verschlechtert, die Arbeitslosenzahlen steigen, und es findet eine "Abkoppelung vom Bundesgebiet" statt. Deshalb sei ein beschäftigungspolitischer Kurswechsel nötig; der Senat müsse seinen "regionalpolitischen Handlungsspielraum" zur Stützung der Konjunktur nutzen, beispielsweise durch verstärkte Umweltinvestitionen. Der Senat sieht das natürlich ganz anders und verweist auf die Zunahme der Arbeitsplätze um 32 000, die seit 1983 erreicht worden sei. Es komme darauf an, den eingeschlagenen Weg "weg von den verlängerten Werkbänken der westdeutschen Industrie hin zu qualifizierten Arbeitsplätzen" fortzusetzen und nicht durch kurzatmige Programme Verlegenheitsjobs zu schaffen.

Aber während den Senat die Zahl von rund 85 000 Arbeitslosen in Berlin – der DGB hatte für diesen Winter "bis zu 100 000" vorhergesagt – wirklich umtreibt, verniedlicht der Gewerkschaftsbund die positiven Zahlen. Die Zunahme der Zahl der Arbeitsplätze ist eine entscheidende Trendwende nach jahrelanger Abwärtsbewegung, und der Wanderungsgewinn von 26 000 Menschen im Jahre 1985 und 32 000 im letzten Jahr wirft alle Prognosen über den Haufen, daß West-Berlin eines Tages nur noch 1,8 oder gar 1,6 Millionen Einwohner haben werde, so daß das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) schon eine Revision der Wohnungsbaupolitik fordert. Deshalb ist das Festhalten an einer Wirtschaftspolitik, die in zwei so entscheidenden Bereichen, nämlich der Beschäftigtenzahl und der Bevölkerungsentwicklung, unheilvolle Trends gestoppt hat, nicht das schlechteste Rezept. Auen den Zahlen des DGB ist zu entnehmen, daß beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt von 1982 bis 1985 in Berlin stärker gestiegen ist als im Bundesgebiet. Das gleiche gilt für andere Daten: Die Beschäftigtenzahlen haben überdurchschnittlich zugenommen, die Entwicklung der Arbeitslosigkeit war etwas günstiger.

Wenn nun 1986 die Ergebnisse in Berlin ein wenig schlechter waren als im Bundesdurchschnitt, dann muß dabei das erreichte Niveau berücksichtigt werden. Die Dollarschwäche und die gesunkene Kaufkraft der Opec-Länder haben die Berliner Wirtschaft überdurchschnittlich getroffen. Es ist nicht die Binnennachfrage, die nachgelassen hat. Deshalb wäre mit regionalen Konjunkturprogrammen auch wenig auszurichten.

Elmar Pieroth will deshalb auch konsequent bleiben: "Trotz allem muß unsere Politik weitergeführt werden: mehr Unternehmen und neuere Technologien in bestehende Unternehmen, denn das hat ganz offensichtlich die Wende bewirkt. Jetzt darf auch keiner nervös werden, weil die Arbeitslosen zugenommen haben, denn wir hätten noch mehr Arbeitslose gehabt, wenn wir diese Strukturpolitik nicht gestaltet hätten."

Die Innovationszentren BIG und TIP, die wegen erster, keineswegs unerwarteter Pleiten vom DGB als "große Flops" bezeichnet werden, sind nur ein Aushängeschild dieser Politik und nicht ihr einziges Ergebnis. Rund 350 technologieorientierte Unternehmen sind in den vergangenen Jahren in Berlin gegründet worden, und mehr als 200 Firmen sind der Umweltindustrie zuzurechnen.