Von Erika Martens

Über einen Punkt sind sich Arbeitgeber und Gewerkschaften einig: Um Ostern herum wird sich entscheiden, ob es in der Metallindustrie in diesem Jahr einen Arbeitskampf gibt oder nicht. Doch dies ist bisher die einzige Gemeinsamkeit in der gegenwärtigen Tarifauseinandersetzung. Und da bis Ostern nur noch drei Wochen Zeit sind, muß demnächst einiges passieren. Denn in der Sache sind beide Lager noch weit auseinander.

Dennoch verläuft diese Tarifrunde in bemerkenswerter Weise anders als es in der Vergangenheit üblich war. Das stereotype Nein, mit dem die Kontrahenten sonst bis kurz vor Toresschluß an ihren Ausgangspositionen festhielten, wurde durch eine differenziertere Haltung abgelöst. Der IG-Metall-Vorsitzende Franz Steinkühler spricht ungewöhnlich häufig von der Kompromißbereitschaft seiner Organisation. Und die Unternehmervertreter preschten zur Verblüffung der Gegenseite diesmal sogar mit einem Angebot vor. "Die waren echt sprachlos", beobachtete Walter Schlotfeldt, Verhandlungsführer der Arbeitgeber in Hessen und Vorstandsmitglied des Autokonzerns Opel in Rüsselsheim mit "diebischem Vergnügen".

Die Offerte macht den Tarifpoker dieses Jahres indes nicht einfacher, im Gegenteil: Das Konfliktpotential ist dadurch womöglich noch größer geworden. Denn das Angebot einer Arbeitszeitverkürzung um eine halbe Stunde von Mitte 1988 an ist an weitgehende Flexibilisierung geknüpft. Die tariflich fixierte Wochenarbeitszeit soll für den einzelnen künftig nur noch innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten (bisher beträgt die Ausgleichsphase zwei Monate) erreicht werden. Diese Regelung würde es den Arbeitgebern erlauben, die Beschäftigten in Spitzenzeiten bis zu fünfzig Stunden arbeiten zu lassen, um sie bei flauer Auftragslage entsprechend früher nach Hause zu schicken.

Für die IG Metall ist eine solche Vereinbarung derzeit noch undenkbar. Zum einen verweist sie auf die gesundheitlichen Folgen solcher "Saisonarbeit", zum anderen würde aus ihrer Sicht damit die Debatte um den Abbau der Überstunden sozusagen durch die Hintertür abgewürgt.

Aber auch aus politischen Gründen protestiert die Gewerkschaft gegen derartige Flexibilisierungsvorstellungen. Die Arbeitnehmer, argumentieren ihre Funktionäre, müßten zumindest das Maß an "Zeitsouveränität" behalten, das ihnen nach den bisher geltenden Verträgen zugestanden wurde. Die Verfügungsgewalt über ihre Zeit dürfe nicht noch stärker in das Belieben der Unternehmer gestellt werden.

Dieses Argument gilt auch für die von den Unternehmern geforderte Festschreibung der Samstagsarbeit. Rund zwanzig Prozent aller Beschäftigten in der Bundesrepublik, ermittelte das Emnid-Institut 1983, arbeiten am sechsten Tag der Woche, im produzierenden Gewerbe sind es allerdings nur gut elf Prozent. Zwar ist auch in den meisten regionalen Tarifverträgen der Metallindustrie Samstagsarbeit nicht verboten, wenn dringende Arbeiten, etwa die Reparatur der Maschinen, erforderlich sind. Doch eine generelle Öffnung des Samstags käme nach Auffassung der IG Metall einem schlimmen Rückfall in die fünfziger Jahre gleich, als die Fünf-Tage-Woche von Montag bis Freitag noch nicht im Grundsatz anerkannt war.