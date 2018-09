Die Beseitigung der Mittelstreckenraketen stößt auf Schwierigkeiten

Von Christoph Bertram

Der Skepsis folgte die Überraschung auf dem Fuße, der Hoffnung die Ungeduld. Vor wenigen Wochen noch schien es, als hätten die vor sich hin dümpelnden Verhandlungen der Weltmächte über die Beseitigung der Mittelstreckenwaffen in Europa endlich einen neuen, kräftigen Schub vorwärts erhalten. Jetzt wachsen die Zweifel. Aber gemach: Die Welt hat so lange auf einen Fortschritt in der Rüstungskontrolle gewartet, jetzt kommt es auf ein paar Monate mehr oder weniger nicht an. Vor Ende des Jahres wird in Genf ein Vertrag unter Dach und Fach sein – es sei denn, die Staatsmänner verhedderten sich doch noch im Gestrüpp der Details.

Ende Februar hatte Michail Gorbatschow die sowjetische Vorbedingung, nur bei einer Begrenzung des amerikanischen SDI-Programms käme eine Beseitigung der Euro-Raketen in Frage, plötzlich fallengelassen. "Eine historische Chance", so ließ er im Namen der sowjetischen Führung verlauten, "darf nicht vertan werden. Wir erwarten eine baldige und positive Antwort." Ronald Reagan feierte das sowjetische Einlenken als "großen Durchbruch". Die Amerikaner überraschten mit einem fertigen Vertragsentwurf, der just einen Tag vor der Gorbatschow-Erklärung nach monatelangen Debatten von der Administration abgesegnet worden war. Und die Delegationen beider Weltmächte brachten in Genf ihre Routinebegegnungen auf Trab: Dreimal wöchentlich tagen nun die Fachgruppen von Sowjets und Amerikanern, bevor sie voraussichtlich Ende der Woche die laufende Runde für einen Monat unterbrechen.

In den großen Fragen bestand schon seit längerem Einigkeit: Die 270 sowjetischen SS-20-Raketen verschwinden aus der "europäischen Zone" der Sowjetunion, also von all den Abschußstellungen, von denen sie Ziele in Westeuropa bestreichen können; die rund 220 landgestützten amerikanischen Cruise Missiles und die 108 Pershing-II-Raketen werden aus Westeuropa abgezogen. Die Russen dürfen in Asien 100 Sprengköpfe (auf 33 Raketen des Typs SS-20) behalten, die Amerikaner auf ihrem Territorium, voraussichtlich in Alaska, die gleiche Anzahl (auf 100 Pershing-II-Raketen). Schon vor dem Gipfeltreffen von Reykjavik hatte der Kreml zudem die alte Forderung fallengelassen, die Atomwaffen der Briten und Franzosen müßten mitgerechnet werden. Und auch über die Dauer des neuen Abkommens bestand seither Einigkeit: Es soll auf unbestimmte Zeit gelten.

Aber Rüstungskontrolle ist kein Geschäft, das man mit einem Handschlag abschließt. Wenn Weltmächte schon auf einen Teil ihrer Waffen verzichten, dann wollen sie sicher sein, daß die andere Seite nicht auf irgendwelchen Schleichwegen die Vereinbarung umgeht, daß sie hinreichend überwacht werden kann und daß andere Sicherheitsinteressen keinen Schaden leiden. Die Verifizierung muß nicht nur im Prinzip, sondern auch im Detail gewährleistet, die Grenzen des Erlaubten müssen klar abgesteckt werden: nach oben zu den Interkontinentalraketen und nach unten zu den Kurzstreckenwaffen.

Nägel mit Köpfen