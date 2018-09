Inhalt Seite 1 — Ein Feuer gelegt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gedern/Vogelsberg

Der nächtliche Telephonterror hatte aufgehört. Der Davidstern, den ein namentlich bekannter Bürger im Januar 1987 mittels NPD-Aufklebern („Ausländer-Stop“) an die Scheibe der Arztpraxis geheftet hatte, war abgekratzt. Das Loch in der gleichen Scheibe, das ein Unbekannter im Februar mit einem Stein geworfen hatte, war notdürftig verklebt. Doch die Anfeindungen, denen Dan Kiesel, 1938 in Israel als Sohn deutscher Juden geboren und seit 1982 in Gedern als Landarzt tätig, seit seiner Ankunft hier im hessischen Vogelsberg ausgesetzt ist, blieben.

Eines der Gerüchte, die über Kiesel in Umlauf gebracht wurden, besagte, der Arzt wolle in das „Bergwirthshaus“, eine traditionsreiche ehemalige Gaststätte, die er gekauft hatte, um darin ein Sanatorium einzurichten, „Asylanten reinholen“. Bis vor einem Jahr betrieb Dan Kiesel im „Bergwirthshaus“ seine Praxis. Unterdessen plante er, es in ein soziales Modellprojekt für bedürftige Familien umzuwandeln. Zwei Tage nach Ostern, am Mittwoch früh in der vergangenen Woche, ging das leerstehende Gebäude in Flammen auf. Die Ermittlungen ergaben: Brandstiftung.

Die Eskalation – von der anonymen Belästigung („Saujudd“) über den Davidstern und den Pflasterstein bis zum Feuerlegen –, diese scheinbar unaufhaltsame Steigerung der rassistischen und antisemitischen Verfolgung des einzigen Juden am Ort, geschieht offensichtlich als Reaktion auf den Widerstand des Opfers. Dan Kiesel hat seit Januar das einzige Mittel genutzt, das ihm zur Verteidigung blieb. Er informierte Presse, Rundfunk und Fernsehen, um mit Hilfe der Medien gegen seine bedrohliche Ausgrenzung anzugehen. Er machte öffentlich, was ihm angetan wurde und was die schweigende Mehrheit von Gedern hinzunehmen bereit war (vgl. DIE ZEIT Nr. 13, 20. März 1987).

Die Leute am Ort wehren sich, ob aktiv oder passiv, dagegen, an den Pranger, oder, wie sie sagen, „in die braune Ecke“ gestellt zu werden. Die Kriminelle Energie, mit der Dan Kiesel verfolgt und bedroht wird, läßt sich damit allein nicht erklären. Die Gründe liegen offensichtlich tief in der Vergangenheit.

Was im März und im September 1933 in zwei Pogromen den einheimischen Juden – unter 2300 Einwohnern lebte eine Gemeinde von 130 jüdischen Bürgern – angetan wurde, ist gerichtsnotorisch. Nach dem Krieg wurden einige der brutalsten Gederner Nazis wegen ihrer Verbrechen vom Landgericht Gießen verurteilt. Mit Knüppeln und Motorradketten hatten sie die Männer der jüdischen Gemeinde überfallen.

Es leben, außer zwei der damals Verurteilten Nazi-Schläger am Ort, außerhalb von Gedern auch Zeitzeugen, die zu den Opfern zählen. Aus New York schrieb eine aus Gedern vertriebene 72jährige, sie sei „nicht erstaunt, wie die Gederner Bevölkerung sich verhält. Leider haben wir viel zu viel mitgemacht dort, und es hat sich nichts geändert“. Ein Siebzigjähriger, der 1933 bei Schuhmacher Levi in Gedern in die Lehre gegangen ist, berichtete, daß er es im Vogelsberg nicht lange ertragen habe. Gedern sei für jüdische Bürger der schlimmste Ort in Deutschland gewesen. Der alte Mann erinnert sich, die Nazis hätten mit einer Liste alle jüdischen Häuser heimgesucht. Einer von denen, die sie zusammenschlugen, sei im Krankenhaus gestorben.