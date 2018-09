Die Bundesrepublik führt wieder mehr Rohöl ein, die Importe stiegen 1986 gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Prozent auf 66,6 Millionen Tonnen. In den ersten beiden Monaten 1987 setzte sich dieser Trend mit einem Zuwachs von drei Prozent fort. Der Inlandsabsatz von Mineralöl war 1986 um 6,2 Prozent auf 109,4 Millionen Tonnen gewachsen. Auf dieses Jahr bezogen wird allerdings mit einem rückläufigen Verbrauch gerechnet.

Die bundesdeutschen Kernkraftwerke steigerten ihre Stromproduktion. Hatten sie im ersten Quartal 1986 noch 33,2 Millliarden Kilowattstunden (kWh) erzeugt, so waren es in den ersten drei Monaten dieses Jahres 36,3 Milliarden kWh. Das entspricht einem Anstieg von 9,3 Prozent.

Meist beginnt die Bausaison im März. Diese Regel bestätigte sich allerdings 1987 nicht. In der Branche heißt es vielmehr, die Bauproduktion habe in jenem Monat wie schon im Januar „sehr stark bis katastrophal“ unter der ungünstigen Witterung gelitten. Dagegen stieg die Nachfrage nach Bauleistungen im Schnitt deutlich. Die Reichweite der Aufträge erhöhte sich im Straßenbau und im Hochbau auf zwei, im Tiefbau auf 2,1 Monate. Ganz in diesem Sinne hofft die Bauwirtschaft, im zweiten und dritten Quartal das schlechte Ergebnis des ersten wettmachen zu können. Anderenfalls kann das erwartete Produktionsplus von drei Prozent für das Gesamtjahr nicht erreicht werden.

Die Hersteller von Nutzfahrzeugen sind weltweit einem unvermindert hohen Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Der Absatz der deutschen Firmen ist belastet durch die harte Konkurrenz japanischer Kleinstlieferwagen und Transporter sowie im Schwerfahrzeugbereich durch die ausbleibenden Orders der Ölstaaten. Nach einer Branchenanalyse der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank lassen die Auftragseingänge allerdings darauf schließen, daß die Talsohle in der Nutzfahrzeugproduktion mittlerweile durchschritten ist. kab