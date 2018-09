Inhalt Seite 1 — Basteln am Comeback Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als „Marktgraf“ ist er bekannt. Selbst die ärgsten politischen Gegner etikettieren den ökonomischen Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag nicht ohne Respekt mit diesem Titel. Niemand kann so wortgewaltig und kompetent für die Prinzipien der Marktwirtschaft fechten wie Otto Graf Lambsdorff. Ein würdiger Nachfolger des legendären Vaters des Wirtschaftswunders. „Der Ludwig Erhard der achtziger Jahre ist der Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff“, lobte ihn sein damaliger Parteivorsitzender Hans-Dietrich Genscher schon im August 1980.

Das war etwas voreilig. Denn Anfang Juli 1984 mußte der Wirtschaftsminister sein geliebtes Amt räumen, weil das Bonner Landgericht Anklage gegen ihn in der Parteispendenaffäre erhob. Aber auch ohne Kabinettsrang und trotz der Belastungen durch den Prozeß blieb Lambsdorff wirtschaftspolitisch präsent. Ob in Bundestagsreden, Zeitungsartikeln oder Vorträgen – Lambsdorff erklärte den Leuten, was gute und richtige Wirtschaftspolitik ist, ohne Rücksicht auf Konflikte mit dem politischen Gegner. Vergangene Woche geriet ihm eine Rede mit dem Titel „Wirtschaftspolitische Weichenstellungen für die neunziger Jahre“ zur Philippika gegen die Regierungspolitik.

Lambsdorff sprach eigentlich nur über sein Thema: Weniger Staat, mehr Markt. Doch vor allem meldete er Anspüche an, nicht so plump wie sein FDP-Kollege Jürgen Möllemann, der vor einigen Wochen den Parteivorsitzenden per Illustrierten-Interview zur EG-Kommission nach Brüssel weglobte und sich selbst ganz bescheiden als Nachfolger ins Gespräch brachte, sondern auf seine Weise. Lambsdorff’ prügelt die Regierung und meint den Wirtschaftsminister. Nur als Affront kann Martin Bangemann die harschen Worte seines Vorgängers auffassen.

Natürlich fehlt nicht der Hinweis darauf, daß die Politik der Wende nicht ganz erfolglos gewesen sei. Doch dann verteilt Lambsdorff Schlag um Schlag: „Heute stehen wir vor Problemen, die in mancher Hinsicht denen von 1982 gleichen“, verkündet er und nennt die drei Hauptübel: Aus Ängstlichkeit und mangelndem Zutrauen in die innovatorischen Marktkräfte mische sich der Staat immer wieder in die Wirtschaft ein. Mit Subventionen und Regulierungen werde der Wettbewerb behindert und allzuoft eine überkommene Struktur erhalten.

Ungeduld hinsichtlich sozialer Gerechtigkeit und überzogenes Anspruchsdenken seien die zweite Hypothek marktwirtschaftlicher Politik. Und schließlich geißelt Lambsdorff noch mit einem Seitenhieb auf „die moderne Spielart des staatlichen Interventionismus“ im Süden der Republik die Überheblichkeit und Überschätzung staatlicher Lenkungsmöglichkeiten, bevor sein vernichtendes Resümee folgt: „Zwischen Theorie und Praxis marktwirtschaftlicher Politik herrscht bei uns eine erstaunliche Lücke. Sie ist in dieser Koalition eher noch größer geworden.“

Da wird sich mancher verdutzt die Augen reiben. In seinem berühmt-berüchtigten Wende-Papier hatte doch Lambsdorff selbst im September 1982 detailliert die Politik skizziert, die er jetzt wieder einfordert. Subventionen und soziale Leistungen sollten drastisch gekürzt, die Steuern gesenkt, die Sozialversicherungen saniert und die Investitionen gefördert werden. Nur so könne die Wirtschaft neue Dynamik entfalten und das größte soziale Problem, die hohe Arbeitslosigkeit beseitigt werden. Mit den Sozialdemokraten, das war die über allen ökonomischen Detailfragen stehende Botschaft, sei das jedoch nicht zu machen. Die sozial-liberale Koalition kippte und Lambsdorff bekam die Union als Wunschpartner. Und nun soll alles vergebens gewesen, ja sogar noch schlimmer geworden sein?! Der Mann hat Nerven – und er hat recht.

Denn, ob in der Ordnungspolitik oder in der Konjunkturpolitik, nirgends wurde die Regierung den selbst gesetzten Ansprüchen gerecht. Versprochen war ein deutlicher Abbau der Subventionen und Abgaben, um verkrustete Strukturen aufzubrechen und Eigeninitiative zu fördern. Statt dessen wucherten die Subventionen kräftiger denn je. Die Sozialabgaben steigen, weil ein schlüssiges Konzept zur dauerhaften Sanierung der Sozialversicherung fehlt. Selbst da, wo sich die Koalition an Lambsdorffs Rezepte hielt, blieben die versprochenen Ergebnisse aus. So stiegen zwar die Unternehmensgewinne von 1982 bis 1986 dreimal so stark wie die Einkommen der Arbeitnehmer, doch die Investitionen waren am Ende der Legislaturperiode kaum höher als zu Beginn (siehe auch Seite 31: Nicht vom Profit allein). Kein Wunder, daß die Arbeitslosigkeit auch nach vierjährigem, durch Exportboom und Ölpreisverfall angetriebenem Aufschwung, nicht gesunken ist, sondern zugenommen hat. Die Regierung machte ja nicht einmal ihre Hausaufgaben nach dem konservativen ökonomischen Lehrbuch, geschweige denn eine aktive Beschäftigungspolitik.