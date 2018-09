Das Besucherprogramm der Mitsubishi Electric Corporation in Tokio ist um eine Attraktion reicher, um die „fliegende Untertasse“. Vorgeführt wird sie im Tieftemperatur-Labor der japanischen Elektronikfirma wie ein Zauberkunststück. Der Ingenieur zeigt seinen Zuschauern einen ringförmigen Magneten mit dem Durchmesser eines Mokka-Täßchens. Diesen legt der Elektronik-Zauberer auf die flache linke Hand, während seine Rechte mit einer Kunststoffpinzette in einem heftig dampfenden, mit flüssigem Stickstoff gefüllten Thermogefäß stochert. Aus dem Nebel angelt er eine dunkelgraue, dünne Scheibe, deren Umfang etwas kleiner ist als jener des Magneten. Vorsichtig führt er diese Scheibe über den Magneten, läßt sie los – und sie schwebt! Erst nach einer Weile fällt sie herab. „Jetzt ist sie warm geworden“, kommentiert der Ingenieur und gibt damit das Geheimnis seiner Tricks preis: Die graue Scheibe besteht aus einem der Materialien, die seit Monaten Physiker der ganzen Welt in Erregung versetzen, sie ist ein Hochtemperatur-Supraleiter.

Supraleitend ist eine Substanz, wenn sie elektrischem Strom keinen Widerstand entgegensetzt, ihn also verlustlos leitet. Ist ein Supraleiter zu einem Ring geformt, so wird in ihm ein einmal in Gang gebrachter elektrischer Strom ohne äußeres Zutun ständig kreisen. Just dies geschieht in der schwebenden Scheibe des „Zauberers“. Der darin kreisende Strom entsteht, wenn die Scheibe auf den Magneten zu bewegt wird, durch Induktion. Zur Erinnerung: Wird leitendes Material wie die Scheibe in einem Magnetfeld bewegt, so entsteht in ihr ein elektrischer Strom. Der kreisende Strom wiederum erzeugt ein Magnetfeld, das die Scheibe zu einem Elektromagneten werden läßt. Dessen Feld ist gerade so gepolt, daß es von jenem des Ringmagneten abgestoßen wird. Die im flüssigen Stickstoff gekühlte Scheibe erwärmt sich jedoch allmählich und verliert dabei ihre supraleitende Eigenschaft. Der Strom stoppt, das aufgebaute Magnetfeld bricht zusammen – und die Scheibe purzelt herab.

Das Mitsubishi-Labor ist eines von mehreren hundert Instituten, die von einer gewaltigen Forschungslawine erfaßt wurden. Losgetreten haben sie Karl Alex Müller und Johannes Georg Bednorz in Rüschlikon. Hier, unweit von Zürich, steht das Forschungsinstitut des Computerkonzerns IBM, eines der produktivsten Labors in der Welt, das vor gut einem halben Jahr auch außerhalb wissenschaftlicher Fachkreise bekannt wurde, als zwei seiner Forscher, Gerd Binning und Heinrich Rohrer, den Physiknobelpreis erhielten. Sie hatten das Scanning Tunnelmikroskop erfunden, ein unschätzbar wertvolles Instrument, das sogar einzelne Atome „sichtbar“ machen kann.

„Das war einer der verrückten Ideen, die wir hier fördern, obwohl sie nicht auf unserem Forschungsprogramm stehen“, sagt Professor Martin Reiser, der Direktor des Instituts. „Die andere, nicht minder verrückte Idee hatten Müller und Bednorz.“ Sie wird vermutlich ein zweites Paar von Nobelpreisen in das Schweizer Städtchen bringen. Das „Verrückte“ an dem Vorhaben der beiden Physiker war die Art der Stoffe, die sie als potentielle Supraleiter testeten, keramische Mixturen aus seltenen Erden und Metalloxyden. Keramiken, etwa Porzellan, sind nämlich just das „Gegenteil“ von Supraleitern: Sie isolieren hervorragend, indem sie elektrischen Strom blockieren.

Die Supraleitung ist seit 74 Jahren bekannt. Entdeckt hatte sie 1911 der Leidener Physiker Heike Kammerlingh Onnes, als er einen gekühlten – und darum festen – Quecksilberstab in flüssiges Helium tauchte, um den elektrischen Widerstand bei tiefen Temperaturen zu untersuchen. Er sank rapide, und als der Stab 4,2 Grad Kelvin (minus 269° Celsius) kalt war, verschwand er völlig. Kammerlingh Onnes nannte einen solchen widerstandslosen Leiter „supraleitend“ und prüfte das elektrische Verhalten anderer Metalle im Heliumbad. Blei, so fand er heraus, hat eine „Sprungtemperatur“ (bei ihr setzt schlagartig die Supraleitung ein) von 7,2 Grad auf der beim absoluten Nullpunkt (-273,16° C) beginnenden Kelvin-Skala. Paradoxerweise vermochte Kammerlingh Onnes die besten Leiter, Kupfer, Silber und Gold, nicht zur Supraleitung zu bringen. Das ist bis heute nicht gelungen, obwohl Physiker in Experimenten bis auf winzige Gradbruchteile an den absoluten Nullpunkt herangekommen sind. Kammerlingh Onnes erhielt 1913 den Nobelpreis. Beflügelt von seiner Entdeckung malte sich der niederländische Gelehrte allerlei technische Anwendungen seiner Supraleiter aus. Vor allem würden sich ultrastarke Magneten herstellen lassen, hoffte er. Doch gerade mit Magnetfeldern hatte er seine liebe Not. Auf rätselhafte Weise hörte die Supraleitung auf, wenn das Material einem starken magnetischen Feld ausgesetzt wurde.

Mehr als vierzig Jahre lang versuchten sich Theoretiker an allerlei Erklärungen für die Supraleitungsphänomene – und mußten sie wieder verwerfen. Den Schweizamerikaner Felix Bloch, Nobelpreisträger für Physik, veranlaßte dies zu seinem „Zweiten Theorem“: „Jede Theorie der Supraleitung ist falsch.“ Es hatte nahezu fünf Jahrzehnte lang Gültigkeit, bis der Transistorerfinder John Bardeen, zusammen mit Leon Cooper und Robert Schrieffer eine Erklärung fanden, die nach ihren Namensanfängen getaufte BCS-Theorie. Sie bestand die Nagelprobe, denn sie sagte eine Reihe von Erscheinungen bei Supraleitern voraus, die sich dann im Experiment bestätigten.

Die BCS-Theorie bietet eine quantenphysikalische Erklärung der Supraleitung, die wie alle modernen Theorien, die das Geschehen in der Welt des Allerkleinsten physikalisch beschreiben, unanschaulich ist. Eine wichtige Rolle fällt nach der BCS-Hypothese den Ladungsträgern der Elektrizität, den Elektronen, zu, die sich bei der Sprungtemperatur als Pärchen zusammenfinden. Warum dies so ist, und warum diese „Cooperpaare“ die Kristallgitter des Metalls ungehindert durchfliegen, während sie als Individuen ständig mit ihrer Umgebung kollidieren – ohne Mathematik ist dies nicht zu verstehen.