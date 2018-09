Geschlechtswechsel soll die Fleischproduktion in der Schafzucht positiv beeinflussen, behaupten Wissenschaftler vom Zentrum für Fleischforschung des US-Landwirtschaftsministeriums in Clay Center/Nebraska. Werde dem Mutterschaf in der vierten Woche nach der Befruchtung das männliche Sexualhormon Testosteron gespritzt, dann entwickelten ursprünglich weibliche Schaf-Embryonen männliche Geschlechtsorgane. Gemäß Business Week gewinnen die Lämmer nach der Geburt schneller an Gewicht als weibliche Schafe. Die geschlechtsmanipulierten Wesen benötigen 16 Prozent weniger Futter und erlangen bereits nach 162 statt üblicherweise 180 Tagen die Marktreife. Wenn es gelinge, die notwendige Zahl der Hormonspritzen von vier auf zwei zu reduzieren, könne die Technik des Geschlechtswechsels in der Schafzucht „populär“ werden. HST

Mageres Schweinefleisch durch Impfung versprechen sich Forscher der Abteilung für Nahrungswissenschaft der Staatsuniversität von Michigan in East Lansing bei Detroit. Der Impfstoff basiert auf Schweinepheromonen (Signal- und Duftstoffen) und bewirkt eine Unterdrückung des Sexualtriebes bei Ebern. Die Impfung soll für zahme Schweine sorgen, ohne sie zu kastrieren. Die häufig praktizierte Kastration unterdrückt die körpereigene Produktion von Sexualhormonen, etwa des Testosterons. Dies mindert zwar die Aggressivität, aber auch das Muskelwachstum der Tiere, die obendrein unerwünschten Speck ansetzen. Eber „produzieren“ Magerfleisch bis zu 30 Prozent „wirksamer“ als kastrierte Schweine. Wie die Zeitschrift Chemical Week meldet, hat die Staatsuniversität von Michigan den Impfstoff zum Patent angemeldet. HST

Wissenschaftlich interessierte Journalisten und angehende Medizinjournalisten können bei der Friedrich-Deich-Stiftung bis zum 31. Juli die Finanzierung von Recherchen beziehungsweise Stipendien zur Fortbildung beantragen. Die Stiftung, wird vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft verwaltet; Ein unabhängiges Kuratorium überwacht die Mittelvergabe (Friedrich-Deich-Stiftung, Karlstr. 21, 6000 Frankfurt).