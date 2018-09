Nach der Welle von Protesten und Streiks, die seit Jahresbeginn Schüler und Studenten, Bergleute, Werftarbeiter, Bauern, Ärzte und in den Osterferien Eisenbahner und Angestellte der staatlichen Fluggesellschaft Iberia erfaßte, scheint ein Ende des Sozialkonflikts ferner denn je.

Der sozialistische Gewerkschaftsverband UGT und die kommunistischen Comisiones Obreras steuern Konfrontationskurs gegen die Regierung des Sozialisten Felipe González, dessen rigorose, anti-inflationäre Sparpolitik die Arbeitnehmer offensichtlich überfordert. González hat den Kampf gegen die Inflation zu seiner persönlichen Sache gemacht. Er will die jährliche Preissteigerung bei fünf Prozent halten. Ein Einlenken bei den Tarifverhandlungen lehnt der Ministerpräsident deshalb ab.

Ein weiterer Streitpunkt ist der Versuch der Regierung, die weitgehend veraltete Stahl-, Kohle- und Werftindustrie im Schnellverfahren zu modernisieren. Mit einer Arbeitslosenquote von 21,5 Prozent liegt Spanien heute an der Spitze in Europa. Die zwangsläufige Vernichtung weiterer Arbeitsplätze durch die Modernisierung wollen die Gewerkschaften nicht hinnehmen.

In der vergangenen Woche wurde die Kleinstadt Reinosa im nordspanischen Kantabrien zum gefährlichen Testfall dafür, wie man sich der Industriereform gewaltsam widersetzen kann: Seit 1974 waren in allen drei Werken des staatlich kontrollierten Stahlbetriebes etappenweise Arbeiter vorzeitig in Rente geschickt oder entlassen worden. Als nun von knapp über tausend Arbeitnehmern im Hauptwerk noch einmal die Hälfte entlassen werden sollte, kam es zur Rebellion: Ein ehemaliger Direktor wurde von der aufgebrachten Belegschaft eingesperrt, zwei Polizisten, die den Inhaftierten befreien sollten, wurden kurzerhand entwaffnet. Der anschließende Konflikt mit der anrückenden Guardia Civil forderte das erste Todesopfer des Konflikts: Ein 33jähriger Arbeiter erstickte im Qualm der Rauchbomben, die von der Polizei in eine Garage geworfen wurden, in die sich der Mann mit zertrümmertem Nasenbein geflüchtet hatte. Die Solidarität mit den aufbegehrenden Gewerkschaften ist in Spanien sprunghaft gewachsen, gleichzeitig läßt das Verständnis für eine Regierung nach, die sich zunehmend auf technokratische Vernunftargumente zurückzieht.

Im Verlauf dieser nun schon seit Monaten andauernden Konfrontation ist oft die Frage gestellt worden, ob ein Nachgeben bei den Tarifgesprächen für die in Bedrängnis geratene Regierung nicht von Vorteil wäre. Spaniens Arbeitsminister Manuel Chaves, aber auch Vizepremier Alfonso Guerra raten dazu, den Konflikt mit der sozialistischen Gewerkschaft UGT nicht noch weiter zu verschärfen. Das aber würde mit Sicherheit geschehen, wenn die Regierung in Madrid der Versuchung erliegt, die schwierige Situation mit verschärften Streikgesetzen wieder in den Griff zu bekommen. „Die Verabschiedung eines Streikgesetzes in der gegenwärtigen Situation ist den kommunistischen Comisiones nur willkommen; sie werden es mit einem Generalstreik empfangen“, warnt das Wochenmagazin Cambio 16.

Volker Mauersberger (Madrid)