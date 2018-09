Der Versuch, mit Hilfe von glasnost, Öffentlichkeit, auch die Vergangenheit neu zu bewerten und zu bewältigen, begann in der Moskauer Kulturszene, unmittelbar nach dem Sturz des Stadt-Parteichefs Wiktor Grischin Ende 1985. Verlage durften die Veröffentlichungen von weltbekannten, aber in der Sowjetunion verbotenen Romanen wie Pasternaks Doktor Schiwago und Bulgakows Hundeherz vorbereiten. Autoren, die Stalin liquidieren ließ, ja selbst der schon 1921 als Konterrevolutionär erschossene Lyriker Nikolaj Gumiljow, wurden durch Publikationen posthum rehabilitiert. Von Anna Achmatowa, die mit Gumiljow verheiratet war, erschien das erschütternde Poem Requiem über Stalins Massenterror.

Doch schon bald zeigte sich – anders als es die meisten Beobachter im Westen prophezeit hatten daß die antistalinistische Aufklärung nicht auf Kunst und Literatur begrenzt blieb. Sie hielt Einzug in soziologische und sozialwissenschaftliche, in ökonomische und historische Abhandlungen. „Weder in der Literatur noch in der Geschichte darf es vergessene Namen und weiße Flecken geben“, ermutigte Gorbatschow die sowjetischen Chefredakteure. Aus dem Verlies des Verschweigens kehrten jene Unpersonen auf die historische Bühne zurück, die Lenins Verbündete waren und Stalin zum Opfer fielen: Trotzkij, Bucharin, Kamenjew, Sinowjew, Rykow traten in neu hergerichteten Dokumentarstücken und -filmen auf.

Anfang dieses Jahres erwähnte sogar das Parteiblatt Prawda (wenn auch in negativem Kontext) wieder den „Parteifeind“ Leo Trotzkij, den Gründer und Organisator der Roten Armee, den Stalin 1940 im Exil ermorden ließ, und dessen Name über Jahrzehnte tabu gewesen war. Sowjetskaja rossija stellte im April eine ganzseitige Dokumentation über Lew Kamenjew und Grigorij Sinowjew zusammen, nachdem ein Leser angefragt hatte, ob beide auch weiter als „Feinde des Sozialismus“ anzusehen seien. Es dürfe keine vergessenen Namen geben, so die Antwort des Blattes, aber Tatsachen wie die „Position Kamenjews und Sinowjews gegen die Partei“ müßten auch weiter gelten. (Beide hatten sich 1926 mit Trotzkij gegen Stalin verbündet.)

Neben dem Kampf um die Rehabilitierung der Widersacher Stalins geht der Streit um den „Nimbus“ (siehe Jurij Afanassjew) des georgischen Diktators. Um diesen Nimbus zu zerstören, konzentrieren die Reformer ihre Kritik auf zwei Fronten: gegen Stalins Zwangskollektivierung und gegen seine Kriegsleistungen. In der April-Nummer der Monatszeitschrift Snamja erklärte der Schriftsteller Wladimir Schubnik, die Nachwirkungen der Kollektivierung, die „einige zehn Millionen Bauern zwischen 1929 und 1933 erlitten“ hätten, seien bis heute zu spüren. Die Leiden der Landbevölkerung unter der Kollektivierung, so der Schriftsteller Wassilij Bykow in Literaturnaja gasjeta, hätten entscheidend dazu beigetragen, daß viele Bauern anfangs mit den deutschen Eindringlingen kollaborierten. Stalins Fähigkeiten als Heerführer hat der Historiker Alexander Samsonow jüngst mehrfach angezweifelt.

Den Reformanhängern geht es darum, jene Barriere zu durchbrechen, die Jurij Afanassjew in seinem hier dokumentierten Interview und zusätzlich in Moskowskije nowostij als „stalinsches Schema“ der Geschichtsschreibung apostrophiert hat. Auf Afanassjew haben Anfang der vergangenen Woche vier konservative Professoren der Parteigeschichte in Moskowskije nowostij geantwortet. Es gebe kein „stalinsches Schema“, Afanassjew lasse vielmehr den Unterschied zwischen marxistischer und bourgeoiser Methodologie in der Geschichtswissenschaft außer acht. Damit stelle er Lenins Grundforderung nach „Parteigebundenheit der Wissenschaft“ in Frage.

Aktuell spitzt sich der Streit jetzt auf die Frage zu, ob Gorbatschows Gruppe im 70. Jahr der Oktoberrevolution die offizielle Rehabilitierung einiger besonders respektierter Stalin-Opfer wie etwa Bucharin einleiten und durchsetzen kann. Die Reformer wollen den Faden der Geschichte da wieder neu knüpfen, wo er ihrer Meinung nach durchtrennt worden war: beim innerparteilichen Disput der Bolschewiki in den zwanziger Jahren. In der frühen Parteigeschichte suchen sie eine erklärte und aufgeklärte Alternative zur nachstalinistischen Demoralisierung. Erbitterten Widerstand leisten nicht nur die dogmatischen Historiker, sondern auch konservative Literaten: die „Epiker“ des sozialistischen Realismus und die nationalistischen Funktionäre in der russischen Sektion des Schriftstellerverbandes. Nur ein zweites „Stalingrad“, dazu verstieg sich der Autor Jurij Bondarew, könne die russische Literatur noch vor dem Ansturm einer „alles zersetzenden“ Kritik retten.

Für alle, denen Gorbatschows zweite Entstalinisierung („Wir brauchen heute wie nie zuvor mehr Licht, ... damit wir keine dunklen Winkel haben, wo sich wieder Schimmel bildet“) zu weit geht, bietet sich der zweite Mann der Partei und Chefideologe Jegor Ligatschow als gemäßigte Reserve an. Sein Kommentar zum Historiker-Streit lautet: „Wir sind für einen ehrlichen und offenen Blick zurück, aber wir sind entschieden gegen die Verfälschung unserer glorreichen Vergangenheit und gegen die Darstellung unserer Geschichte als Serie von Fehlern und Enttäuschungen.“ C. S.-H.