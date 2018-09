Die ganze Nacht hatte sie tief neben ihm geschlafen. Weder die Lastwagen mit unbekanntem Inhalt, noch das Gebell vom Dobermann der Nachbarn hatte sie zu wecken vermocht. Nun schlug sie die Augen auf. „Ich hatte einen Traum“, flüsterte sie, „das kannst du dir einfach nicht vorstellen. Die Regierung ließ Bettlaken an alle Bürger verteilen. Bettlaken und Filzstifte; und jeder mußte alles draufschreiben.“

„Alles? Was meinst du mit: alles?“

„Na, alles“, lächelte sie. „Einfach alles, was man sich wünscht, und was man wissen muß.“ –

„Wozu wissen muß?“

Sie legte ihm den Zeigefinger auf die Nase: „Als Staatsbürger!“ Dann schlug sie die Beine übereinander und erzählte: „Es war warm im Land und es war Vollmond. Ein ganz merkwürdiges, warmblaues Licht. Alle Fenster standen offen, und aus den Wohnungen kam Musik, das Klappern von Geschirr und viele Stimmen. Stimmen von Männern, von Frauen und von Kindern. Die füllten mit ihren Filzschreibern die Bettlaken. In den Straßen luden Bedienstete der Stadtwerke Wäscheberge ab, denn die Laken reichten nicht mehr.

Im Fernsehen lief ein Sonderprogramm: Ingrid Steeger, Hans-Joachim Kulenkampff und Norbert Blüm als Talkmaster. ‚Eine Nacht, die uns allen hilft‘ hieß die Sendung. Sie hatten den Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Christians, zu Gast. Der erklärte gerade der Steger, wie seine Firma es geschafft hätte, von zweikommazwei Milliarden Kapitalertragsteuer einskommaneun Milliarden zurückzukriegen in der Flick-Sache. Dann zog er an seiner Dannemann und sagte: ‚Schade, daß der kleine Mann bei uns diese Möglichkeiten nicht hat.‘ Aber dafür sei ja diese Nacht da, tröstete ihn Kulenkampff. Man habe extra auf die Nationalhymne verzichtet diesmal, es könne lange nachgedacht werden.“

Inzwischen war er ganz wach: „Und was war mit den Bettlaken?“ Sie drückte sich das Kissen zurecht. „Also, Klaus und Angelika hatten bereits das erste vollgeschrieben mit ihren Wünschen: ein Gesetz, nach dem Miethäuser in das Eigentum der Mieter übergehen sollten, wenn sie ihrem Eigentümer den dreifachen Anfangspreis gebracht haben; die Schulpflicht wollten sie aufheben; und Umweltkriminalität sollte zu sofortiger Enteignung führen – na ja, was GEW-Spießern in meinen Träumen so einfällt. Aber plötzlich rief die kleine Julia: ‚Kuckt doch mal aus dem Fenster!‘