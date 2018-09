Von Ulrich Stock

Ich reite nach Nashville. Nach Nashville? Die Amerikaner, denen ich das erzähle, sind ganz außer sich vor Freude. Nach Nashville! Amazing! Fun city, viel Spaß! Nun sind die Amerikaner leicht zu begeistern. Besonders für amerikanische Städte. New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago – alles großartig. Stimmt ja auch, irgendwie: Aber Nashville?

Der Abend, an dem ich in die Stadt einreite, nährt meine Skepsis. Keine singenden Cowboys auf den Straßen, ja – überhaupt niemand auf den Straßen. Von Johnny Cash nicht die Spur. Dafür regnet es. Ich halte an einer verlassenen Kreuzung downtown. Hier sind Häuser abgerissen worden. Andere sehen aus, als seien sie bald fällig. Lustlos blinkt mich das Licht einer Peepshow an.

Am nächsten Morgen sind die Menschen in den Regen zurückgekehrt, und die Stadt sieht nun ziemlich normal aus. Was heißt: nicht besonders. Wo ist der fünf

Ich reite stadtauswärts, die Murfreesboro Road hinunter, bis zum Gebäude einer Fernsehstation. Die wöchentliche "Bobby Jones Gospel Show" wird hier gerade fürs Kabelfernsehen aufgezeichnet. Ohne Publikum. Bobby Jones lacht fröhlich und schwarz in die Kamera: "We have the best music in the world for you." Und dann rufen alle zehn Musiker im Chor: "From Nashville!"

Jim Long begrüßt mich. Der einzige weiße Musiker hier, graue Flanellhose, schwarzes Samtjacket, Glitzerschlips. Er spielt dida didididada di oder kwokwakwikwakwok auf seiner Gitarre, und das geht den drei schwarzen Sängerinnen so richtig runter. Eine trägt ein tiefblaues Kleid und eine schwere weiße Perlenkette, die über dem Abgrund ihres Busens schwindelerregend pendelt.

Die Musiker proben: "I will praise you, Lord ..." Bobbys Zeigefinger zeigt nach oben, in den Himmel, wo der Herr wohnt, über Nashville besonders.