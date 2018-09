Als Buchsujet zählt das Thema Amerika hierzulande zu den Dauerbrennern. Wer hat sich nicht schon als Autor an dem überwältigenden Land versucht, was ist nicht schon alles über die Neue Welt geschrieben worden? Dennoch, so scheint es, mehren sich die Mißverständnisse mit jedem neuen Ansatz zu Aufklärung und Information. Dieter Kronzucker, sechs Jahre lang ZDF-Korrespondent in Washington, erhebt in seinem Buch

Unser Amerika; Rowohlt Verlag, Reinbek 1987; 327 S., 39,80 DM,

gar nicht erst den Anspruch, endgültige Weisheiten über den verwirrenden Halbkontinent zu verbreiten. Er hält sich vielmehr an die Einsichten eines amerikanischen Fernsehkollegen, der die Vereinigten Staaten abseits der großen Politik und der wichtigen Wege beobachtet:

"Ich trete Kolumnisten mit Skepsis gegenüber, die in einem Artikel oder einem Buch alles über Amerika sagen, und zwar abschließend. Das ist ganz schön arrogant, denn das Wesen Amerikas ist ein unendliches Mosaik, ständig im Wandel und von Ort zu Ort verschieden."

Die Vielfalt, die das amerikanische Ganze bildet, ist deshalb Kronzuckers Thema. Er hat sie jahrelang nachgezeichnet in seiner ZDF-Sendung "Bilder aus Amerika". Ein wenig ist deshalb auch sein Text bestimmt vom Minutentakt und von der Atemlosigkeit des Fernsehens. Etwas mehr Geduld und Tiefenschärfe bei der Schilderung der vielen Facetten amerikanischen Lebens kämen dem Leser schon entgegen. Zu oft wird er schnell weitergeführt, wenn er gerade Interesse an einem Ort, an einer Begebenheit, an einem der geschilderten Menschen gefaßt hat.

Dennoch vermittelt der Autor genügend Eindrücke, um manches scheinbar so festgefügte Amerikabild wieder ins Wanken zu bringen. Kronzucker hat viel entdeckt bei seinen Reisen quer durch das riesige Land. Er schildert Interessantes und Absonderliches, Anrührendes und Abstoßendes. Selbst Kenner können nur staunen, wenn er über schwarze Cowboys oder mexikanische Bürgermeister in Texas, über die Spuren von Lola Montez in Nevada oder das Hotelimperium Marriot berichtet.

Da Zuneigung ihm die Feder geführt hat, ist auch Kronzucker gegen Fehlschlüsse nicht gefeit. Dazu zählt etwa sein Loblied auf die Reagonomics, die Wirtschaftspolitik des Präsidenten, der selbst eingefleischte Anhänger Reagans heute nicht mehr viel abgewinnen können, oder die Idealisierung amerikanischer Beweglichkeit, die allzu oft in Flucht aus der Wirklichkeit ausartet. Die Lesefreude bleibt jedoch weithin unbenommen. "Unser Amerika" bietet mehr Überraschungen und erstaunliche Einsichten, als das bei dem so oft beschriebenen Sujet noch zu erwarten war.

Dieter Buhl