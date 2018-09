Haare verraten Drogenmißbrauch selbst noch nach Monaten. Wie das Wallstreet Journal berichtet, bietet eine Firma im kalifornischen Santa Monica bereits einen Test an, mit dem sich nicht nur der ungefähre Zeitpunkt etwa der letzten Kokaineinnahme, sondern auch das Ausmaß des Abusus – leicht, mittel, schwer – abschätzen läßt. Das Haar nimmt aus der Blutbahn Drogen wie Opium, Kokain, Marihuana oder „Engelsstaub“ auf und fixiert sie. Ein sehr empfindlicher radioimmunologischer Nachweis, für den einige Haarsträhnen genügen, spürt sie auf. Ist die Droge im Haar lokalisiert, dann läßt sich aus der Wachstumsgeschwindigkeit des Haares der Zeitpunkt der Einnahme abschätzen. Die Aussagekraft dieses Drogentests vor Gericht ist noch umstritten. HST

Mit Genen schießen Wissenschaftler an der Cornell-Universität in Baltimore/Maryland. Wie die Zeitschrift Business Week meldet, werden winzige, mit DNA-Erbsubstanz überzogene Metallkügelchen mit etwa 1600 km/h in Pflanzenzellen geschossen. Die Kügelchen sind so klein, daß sie das Zellgewebe nicht zerstören. Durch Beschuß sei es beispielsweise gelungen, Bakterien- oder Viren-DNA in Zwiebeln einzuschleusen, die daraufhin artfremdes Eiweiß produzierten. Demnächst solle das Verfahren auch an tierischen Zellen erprobt werden. HST

Insektenabwehrende Mittel in Stiften, Sprays oder Lotionen seien für Säuglinge und Kleinkinder wegen Vergiftungsgefahr ungeeignet, schreibt das pharmakritische Arznei-Telegramm. Die Insektenrepellents schützten zwar zuverlässig bis zu sechs Stunden vor Insektenstichen, ihre toxischen Wirkungen würden jedoch offensichtlich verkannt. Der in den meisten Mitteln enthaltene Wirkstoff gelange durch die Haut in das Blut und könne bei häufiger Anwendung über längere Zeit bei Kindern Hirn- und Verhaltensstörungen hervorrufen, die in einem Fall sogar tödlich endeten. HST