Inhalt Seite 1 — Kapitän und Puppe Seite 2 Auf einer Seite lesen

In der phantastischen Literatur für Kinder gehört das Motiv der zum „richtigen“ Leben erweckten Stofftiere und Puppen zum klassischen Repertoire.

Im neuesten Buch des Amerikaners Richard Kennedy werden die literarischen Ahnen auf amüsante Weise übertroffen. Denn Kennedy spielt auf kuriose Weise mit der Vorstellung vom Leben in und aus der Puppe, ständig zwischen spaßigen und tiefgründigen Einfällen jonglierend. Puppe oder Mensch – wo genau liegt eigentlich der Unterschied?

Die Kapitänspuppe in dieser Seefahrergeschichte wird bei Flickarbeiten der zehnjährigen Anni mit einem heftigen Stich der Nähnadel aus Versehen zum Leben gebracht. Und da Anni über viele Jahre mit der Puppe gesprochen, ihr das Innerste anvertraut hat, ist dieser Kapitän, der in Windeseile zum Erwachsenen heranwächst, der vertrauteste und verständigste Freund und Bruder. Als der Kapitän vor den bedrohlichen Plänen eines bösen Kinderfräuleins fliehen muß und nicht alsbald zurückkehrt, wird Anni, das Mädchen, aus Kummer zur Puppe.

Den Kapitän, der die Puppe Anni schließlich doch aus dem Waisenhaus abholt, bekümmert diese Entwicklung nicht, weiß er doch, wie aus Puppen wieder Menschen werden. Als Puppe – denn auf einer Fregatte ist es für ein kleines Mädchen viel zu gefährlich – erlebt Anni, sorgsam vom Kapitän behütet, eine abenteuerliche Seefahrt und Schatzsuche. Ihre blauen Perlknopfaugen helfen, losgetrennt vom Kopf, einen Schatz finden. (Augen und Ohren der Stoffpuppen können durchaus sehen oder hören, auch wenn sie nicht fest mit dem Puppenkopf verbunden sind.) Sprechen können die Rippen und Plüschtiere natürlich allemal.

Diese und viele andere phantastische Einfälle stehen in Beziehung zu den jedem Kapitel vorangestellten Nonsense-Reimen aus der alten, heute noch in Amerika und England volkstümlichen Lieder- und Versesammlung „Mother Goose“. Und natürlich spielt „Mutter Gans“ auch in der Geschichte selbst eine wichtige Rolle. Stofftiere können sogar zur Schiffscrew werden, wenn man ihnen nur unermüdlich die Verse aus „Mutter Gans“ vorliest – allerdings gemischt mit schiffstechnischen Fakten über Navigation, Seemannschaft und Knotenschlagen! Die Reime aus „Mutter Gans“ werden von den Romanfiguren als eine Art „Schule des Lebens“ angesehen, auch dies eine Anspielung auf die durchaus labile Balance zwischen Phantasie und Realität. „Schließlich entschied sich der arme Mann gegen das Bild seiner eigenen Erinnerung und nannte es Phantasie.“

Der Amerikaner Richard Kennedy, dem Sybil Gräfin Schönfeldt überzeugend eine deutsche Zunge verlieh, hat seit 1974 insgesamt siebzehn Bücher für junge Leser geschrieben. In diesem neuesten, breit angelegten Kinderroman verspinnt er traditionelle Elemente der Kinderliteratur mit einem phantastischen Bilderbogen humoresker wie nachdenkenswerter Einfälle. Bravourös spielt er mit Elementen von Realität, Traum und Phantasie, die vordergründig weit abgerückt scheinen vom „wirklichen“ Leben. Den kleinen und großen Lesern (und Vorlesern) verrät er jedoch mit seinen scharfsinnigen Beobachtungen und witzigen Gedankenverbindungen mehr über den Menschen als so manches neorealistische Kinderbuch. Die „Phantastische Reise“ ist im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Stoff gemacht, der zum neuen Kinderbuchklassiker taugt. Barbara Scharioth

Richard Kennedy: