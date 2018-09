Es sei „sehr wahrscheinlich“, daß er in diesem Jahr in die Bundesrepublik kommen werde, hat Erich Honecker der Amsterdamer Volkskrant verraten. In dieser Absicht fließen sein privater Herzenswunsch und das Prestigedenken des anderen Deutschland aufs glücklichste zusammen. Honecker wird im August 75 Jahre alt – an seiner alten Heimat Wiebelskirchen hängt er mit gepflegter Sentimentalität. Der Gegenbesuch in Bonn ist zudem überfällig und rundete das Renommee ab, das Honecker auch im Westen erworben hat.

Wohlweislich knüpft der DDR-Staatsratsvorsitzende übergeordnete Bedingungen – „der Verlauf der Abrüstungsgespräche“ – an seinen Besuch. Er hat ja schon einige vergebliche Anläufe genommen. Im Jahr 1982 kam auch der Bonner Machtwechsel dazwischen. Zwei Jahre später ergab sich eine merkwürdige Arbeitsteilung zwecks Verhinderung der Visite: Widersacher der Entspannungspolitik in Ost und West trugen zur fälligen Absage bei. Voriges Jahr schließlich war die Weltlage vor Reykjavik ungeklärt, so daß Honecker keine freie Fahrt erhielt.

Dieser Besorgnis ist er diesmal vielleicht enthoben. Auch die Bonner Bramarbaseure vom Dienst täten gut daran, jetzt an sich zu halten. Honecker will kommen, soll kommen. G.S.