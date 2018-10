„Doch so, wie wir Deutsche Verbrechen bekannt haben, die im deutschen Namen und von Deutschen begangen wurden, so wie wir Vertriebene schon wenige Jahre nach der Vertreibung feierlich auf Rache und Vergeltung verzichtet haben, so erwarten wir zumindest ein Wort aufrichtigen Bedauerns für die Verbrechen an

Deutschen.“ Hans Klein

Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit (CSU), auf dem Pfingsttreffen der Sudetendeutschen „Wie wundervoll, Sie zu sehen.“

Papst Johannes Paul II.

zu Ronald Reagan

*

„Wie wundervoll, Sie wiederzusehen.“ Ronald Reagan amerikanischer Präsident, zum Papst