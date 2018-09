Mehr Geld für Frauen

Die Gleichberechtigung macht große Fortschritte. Die in der Industrie arbeitenden Frauen holen gewaltig auf, was ihre Löhne im Vergleich zu denen der Männer betrifft. So steht in der neuesten Sozialpolitischen Umschau des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, daß im vergangenen Jahr „die Löhne der Männer um 4,3 Prozent, die der Frauen um 4,6 Prozent gestiegen“ sind. „Im Vergleich zu Januar 1986 sind die Wochenlöhne der Männer um 3,5 Prozent, die der Frauen um 4,0 Prozent gestiegen. Die durchschnittlichen Monatsgehälter der Angestellten in Industrie und Handel sowie im Kredit- und Versicherungsgewerbe (ohne leitende Kräfte) sind von Oktober 1986 bis Januar 1987 bei den Männern um 0,4 Prozent... gestiegen; die Frauen verdienten im Januar... 0,9 Prozent mehr als drei Monate zuvor. Im Jahresvergleich hatten die Männer 4,0 Prozent, die Frauen 4,3 Prozent mehr.“

Donnerwetter! Da kann es ja nicht mehr lange dauern, bis die Frauen die Männer eingeholt haben. Doch was müssen wir lesen? „Die männlichen Industriearbeiter in der Bundesrepublik hatten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Januar dieses Jahres im Schnitt einen Stundenlohn von 18,24 Mark brutto ... Die Arbeiterinnen kamen auf durchschnittlich 13,32 Mark.“ Beim durchschnittlichen Bruttowochenverdienst errechneten die Statistiker 731 Mark für Männer und 519 Mark für Frauen. Das durchschnittliche Monatsgehalt der Angestellten betrug im Januar dieses Jahres 4391 Mark für Männer und 2819 Mark für Frauen.

Alles ist eben nur relativ – auch die Emanzipation.

Deutsche Sammelwut

In unregelmäßiger Folge unterrichtet das Magazin Time seine Leser über deutsche Ängste und Neurosen. Jüngster Beitrag: die deutsche Sammelwut.

Nachttöpfe, Zuckerstücke, Mausefallen – man glaubt es nicht. „Da saßen in Wetten daß zwei Liebhaber alter Schreibmaschinen und behaupteten, sie könnten mindestens sechs von 40 Schreibmaschinen mit Fabrikat benennen, wenn nur eine einzige Taste angeschlagen wurde.., Bis 1970 haben sich wenige Deutsche damit beschäftigt, Sachen aus der Mülltonne anzuhäufen. Während der Zeit des Wirtschaftswunder warfen die Konsumenten alles fort, was alt und unnütz war. Jetzt haben besonders Memorabilia der 50er und 60er Jahre wieder Sammelwert.“ Resümee: „Die Leidenschaft, unbedingt etwas Altes haben zu wollen, ist in der nationalen Psyche angelegt.“