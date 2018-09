Das Regime zeigt sich jetzt gesprächsbereit, kann und will aber den Forderungen nicht nachgeben

Von Matthias Naß

Seoul, im Juni

Vor dem Gas kann sich niemand schützen. Über die Klimaanlagen dringt es bis in die Büros und die Hotelzimmer. Als gingen sie durch Wolken frisch gemahlenen Pfeffers; so keuchten, husteten und heulten die Einwohner Seouls zehn Tage lang im Dauerfeuer der Tränengasgranaten. Die Polizisten schössen sie in die U-Bahnschächte und Einkaufspassagen, sie feuerten auf Demonstranten und Passanten. Der Zehn-Millionen-Metropole stockte der Atem.

Längst sind in Seoul die Gasmasken ausgegangen. Photographen und Kameramänner, bei den Straßenschlachten meist mitten im Getümmel, behelfen sich mit dem in Asiens Großstädten üblichen Mundschutz. Trotz der sommerlichen Hitze tragen sie Jacken und Hemden mit langen Ärmeln, denn das Reizgas verbrennt die Haut. Auch wenn die Demonstrationen vorübergehend abflauen, kommt es immer wieder zu einzelnen Scharmützeln.

Es ist ein eher friedlicher Sonntagnachmittag auf dem weitläufigen, parkähnlichen Campus der angesehenen Yonsei-Universität. In den Bibliotheken büffeln die Studenten für die Semesterabschlußprüfungen. Aus der Musikhochschule klingen gedämpfte Posaunen und die Stimmübungen einer Sopranistin herüber. Gegen fünf Uhr finden sich einige hundert Studenten im Nochen-Freilichttheater ein, zu Ehren ihres Kommilitonen Lee Han Yol, der von einer Tränengasgranate getroffen wurde und seit zwei Wochen im Koma liegt. Eine stille Versammlung, sanfte, wehmütige Lieder, dazwischen skandierte Parolen – die Rebellion gegen das verhaßte Militärregime geht weiter.

Am nächsten Tag: Bereitschaftspolizei riegelt die Yonsei-Universität weiträumig ab; nur Reporter dürfen durch. Auf dem Campus versammeln sich ein paar tausend Studenten. Nach einigen Stunden marschieren sie zum Tor der Universität. Doch sie können die Polizeistaffeln nicht überwinden. Ein paar Aktivisten stürmen durch die Tränengasnebel vor, schleudern aus nächster Nähe Molotowcocktails gegen die Polizisten. Die Antwort: neue Tränengassalven.