Von Ulrich Schiller

Washington, im Juni

Aus elf kuwaitischen Öltankern sollen amerikanische Schiffe werden – durch schlichten Flaggenwechsel. Präsident Reagan will dieses Wechselspiel offenbar unter allen Umständen durchhalten. "Wir übernehmen für diese Schiffe die Verantwortung", sagte er letzte Woche. Der Kongreß, obwohl von schweren Zweifeln an der Weisheit dieser Aktion geplagt, kann Reagan davon nicht abhalten, höchstens "Aufschub und Bedingungen anraten", so der Demokrat Les Aspin. Da die Formalitäten des Flaggenwechsels so gut wie abgemacht sind, erwartet Unterstaatssekretär Michael Armacost Anfang Juli den Beginn der Geleitschutzoperationen im Persischen Golf: je zwei amerikanische Kriegsschiffe für drei unter amerikanischer Flagge fahrende kuwaitische Öltanker. Wenn es dann den Iranern einfallen sollte, eines dieser Schiffe des "Großen Satans" zu beschießen, müßte die US-Navy zurückschlagen.

Die amerikanische Marine hat die Zahl ihrer Schiffe im Golf von sechs auf neun erhöht, sie führt eine Flugzeugträger-Einsatzgruppe in den Golf von Oman heran. Die Entscheidung über einen eventuellen Einsatz liegt in der Hand Chomeinis. In der Erinnerung an Vietnam warnte Henry Kissinger in der Los Angeles Times: "Die Vereinigten Staaten dürfen in einem neuen Operationsgebiet nicht den Fehler wiederholen, genug zu tun, um involviert zu werden, aber nicht genug, um zu obsiegen." Den Persischen Golf und den Iran nannte der ehemalige Außenminister den "Alptraum amerikanischer Politiker seit dem Sturz des Schahs".

Als erstem raubte er Präsident Carter den Schlaf. Der hatte zwar die sowjetische Besetzung Afghanistans selbstbewußt und unbeirrt mit der Verkündung der "Carter-Doktrin" beantwortet. Amerika, so Carter 1980, würde jeden von außen kommenden Versuch, Kontrolle über das Gebiet des Persischen Golfs zu erlangen, gegebenenfalls mit militärischen Mitteln zurückweisen. Doch dann war er in den Strudel des Geiseldramas von Teheran geraten und darin untergegangen.

Nun haben die Wirren des Iran Ronald Reagan gefangengenommen. Im Iran-Contra-Skandal nahm sein Prestige schweren Schaden. Hatte Reagan mit den heimlichen Waffenverkäufen zunächst dem Iran im Landkrieg gegen den Irak geholfen, so unterstützt er jetzt die Seekriegsführung des Irak gegen den Iran, indem er für Kuwait Geleitschutz übernimmt, über dessen Territorium die arabische Militärhilfe nach Bagdad rollt.

Daß die Aktion des Flaggentausches für elf kuwaitische Tanker nicht risikofrei sei, hatte schon Verteidigungsminister Weinberger dem Kongreß anvertraut. CIA-Beamte ließen jedoch das Parlament wenig später wissen, der Grad des Risikos in der Golf-Politik sei von "gering" auf "mäßig" hochgestuft worden. Die Logik dieser Politik scheint außerhalb der Regierung Reagans jedoch niemand zu verstehen. Es sei denn, man akzeptierte, daß Reagan seine von Auszehrung befallene Präsidentschaft aufmöbeln möchte. Die Berufung auf die sowjetische Präsenz im Golf entspricht zwar Reagans alter Ideologie, genügt aber den Experten so wenig wie der Öffentlichkeit. "Wenn wir den Job nicht besorgen, dann werden es die Sowjets tun", hatte der Präsident in Venedig erklärt. Unter Hinweis auf die sowjetische Bereitschaft, Öltanker an Kuwait zu vermieten und durch den Golf zu geleiten, könnten die Vereinigten Staaten angesichts der Bedrohung der freien Schiffahrt durch den Iran und andere nicht als Seemacht abdanken. Doch die Russen waren ja schon da, und der Sowjetexperte Dimitri Simes glaubt auch den Grund zu kennen: "Die Regierung Reagan läuft mit dem großen Knüppel herum und ruft ‚Die Russen kommen!‘, und dann unternimmt sie Aktionen, die die Sowjets in den Persischen Golf und anderswo einladen."