Für die versammelten Journalisten hatte Gruner + Jahr-Chef Gerd Schulte-Hillen beim Jahrespressegespräch ein besonderes Bonbon vorbereitet. Sein Verlag werde „ab Mitte 1990 den Spiegel drucken“, verkündete er stolz. Die Verhandlungen darüber würden „aufgeschlossen und konstruktiv“ geführt.

Doch Schulte-Hillens Äußerungen waren zumindest voreilig. Die beiden Verlage verhandeln zwar seit Ende vergangenen Jahres, nur eben eher kontrovers als konstruktiv. Und dabei hat auch das einst gute Verhältnis von Schulte-Hillen und Stiege/-Patriarch Rudolf Augstein arg gelitten.

Als Gruner + Jahr 1969/70 eine Beteiligung von 25 Prozent am Spiegel übernahm, vereinbarten die Partner auch eine Option auf den Druck, des Hamburger Nachrichtenmagazins. Doch niemand hat, davon bisher Gebrauch gemacht. Die Spiegel- Leute, deren Heft in den Axel-Springer-Druckereien in Ahrensburg und Darmstadt hergestellt wird, hatten auch keinen Grund dafür, denn sie sind vollauf zufrieden.

Ende vergangenen Jahres aber meldete sich Schulte-Hillen. Er wollte den Auftrag. Allerdings hat er Schwierigkeiten mit den Bedingungen, die schon damals festgelegt wurden: Gruner + Jahr muß zu Marktpreisen drucken und dies auch, neben Hamburg, an einem zweiten Ort südlich des Mains. Doch dies kann Schulte-Hillen bisher nicht bieten.

Springer druckt die eine Million Hefte pro Woche gegenwärtig für 70 Millionen Mark im Jahr. Die Spiegel- Leute glauben, bei Springer um bis zu 20 Millionen Marie günstigere Konditionen aushandeln zu können. Schulte-Hillen aber will es nur zu den alten Springer-Konditionen machen.

Ende Mai trafen sich die Partner vor dem Schiedsgericht. Schulte-Hillen blieb hart, Augstein lehnte daraufhin ab, den Springer-Vertrag zu kündigen. Für 1990 hätte er das spätestens am vergangenen Dienstag tun müssen – just an jenem Tag, als Schulte-Hillen verkündete, Gruner + Jahr werde von 1990 an den Spiegel drucken.

Eine „neue Dimension“ hatte Helmut Werner, Vorstandschef der Continental Gummi-Werke, schon vor Monaten für sein Unternehmen angekündigt. Nun konnte er Vollzug melden. Durch die Übernahme von General Tire, des fünftgrößten Pneuproduzenten in den Vereinigten Staaten, ist Continental in den kleinen Kreis der weltweit ganz großen im Reifengeschäft vorgestoßen. Rang eins bis drei werden von Goodyear, Michelin und Bridgestone besetzt, den vierten Platz teilen sich jetzt Firestone und Continental.