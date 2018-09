Lustig ist das Theaterleben, nichts wie Mord und Totschlag. Und alles bleibt in der Familie. Der Vater liebt die Mama (so soll es sein), und die liebt ihren Sohn; doch den liebt auch die Tochter, die zugleich ihren Papi sehr, sehr mag (so sollte es dann schon nicht mehr sein).

Schwester liegt auf Brüderchen, Mutter circt um Sohnemann, und der Vater blicket stumm. Nicht genug damit, denn wo’s der geschlechtlichen Liebe nicht mangelt, gibt’s auch des Hasses genug, und so will Mama den Vati erdolchen, die Tochter die Mutter erwürgen – und wieder ist der Sohn bloß das Objekt weiblicher Begierden, der Vater ein Fels in der Brandung – oder ein Speckstein.

Mächtig lastet in seiner Körperfülle Peter Kern im hintergründigen Halbdunkel, ein schlafender Hausgott auf seinem Thron, glatzköpfiger Aktien- und Familienbesitzer: Buddha im Zweireiher. So überdöst er allgegenwärtig das krause Treiben und die Triebe seines Clans. Nur manchmal öffnet sich der Vorhang der Pupillen, dann macht er ein paar Schritte, umgürtet sich mit einem brokatenem Hausmantel und läßt seine Puppen für sich tänzeln: Ein Schnippen mit den Wurstfingern, schon dreht sich die mordlüsterne Gattin im Getrippel eines Spieldosenmenuetts, lächelnden Mundes, doch der ist blutrot geschminkt. Wir sind in einem japanischen Stück, geschrieben 1959. Unsere überaus dürftigen Assoziationen zu Japan – Samurais und High Tech – sind nicht falsch: In dieser Spannung steht auch Yukio Mishimas "Tropischer Baum". Da wird zwar von Aktienmehrheiten, Hochseeschiffen und Fahrrädern gesprochen, die Rede aber ist von Ritualen, von Mut und Feigheit, von Trieb und Beherrschung. (Der Autor Mishima hatte in den sechziger Jahren eine faschistische Privatarmee um sich geschart, mit der er 1970 eine Militärzentrale stürmte, um das "wahre Japan" der Samurai-Tugenden neu zu gründen, und als dies scheiterte, beging er mit seinem Freund öffentlich Sepuko: rituellen Doppelselbstmord.)

Mishima war ein Kenner und Bewunderer des westlichen "Theaters der Grausamkeit", und so gab es in den sechziger Jahren mitunter, in Kellertheatern, die eine oder andere Aufführung (etwa "Madame de Sade"); das war die Zeit, als nackte Leiber über Bühnen rollten, Stroboskope das Licht zerhackten, die Lüste gewaltig züngelten und Körper sich wälzten und brüllten. So ist nun der "Tropische Baum" eine außerordentlich späte Erstaufführung, nicht weniger kurios als Bronnens "Vatermord", jedoch in weitaus dürftigerer Sprache, was möglicherweise an Ursula Schuhs trostloser Übersetzung liegt, deren ärgste Plattheiten in Werner Schroeters Inszenierung getilgt waren.

Nicht auszumerzen Hieb aber der poetische Überdruck, zu dem wir gemeinhin Schwulst sagen. Der Tropische Baum" soll aasig, faulig, klebrig sein, soll schillern in Giftgasen und Pestblasen: "Ich wollte", sagt Mishima, "daß die Bühne nur von Leidenschaften bevölkert wurde, von Leidenschaften, in Worte gekleidet. Das Ganze mußte gebadet sein in die Farbe des Alptraums, während das Drama sellbst die Klarheit eines Kristalls hatte."

Wohl wahr, die Story, wie einer den anderen umbringen und beschlafen will, ist klar wie Torfkuchen (nicht wie Kristall), die Farbe des Alptraums jedoch ist schieres Theaterlicht. Auf Alberte Barsacqs edler Bühnenfläche, dem Grundriß eines japanischen Hauses, zucken und schreien die jungen Leute von Haß und Gier, ganz weiß gekleidet, schließlich kaum noch gekleidet und endlich nackt: die unglückliche Karina Fallenstein findet all die zweieinhalb Stunden nicht mehr von ihrem schrillen Ton in die Niederungen der menschlichen Stimme und Arpad Kraupa (ihr Brüderchen) hetzt und rast und greift der Mutter an die Brust, läßt vor ihr die Hosen fallen und hebt vom Schwesterchen auch noch das Hemd: "Ich blühe!" schreit Bronners Vatermörder, dieser da jedoch entlaubt sich. Kraupa ist bewundernswert; rückhaltlos in der Ekstase, verröchelnd und verzuckend über seiner Schwester in einem außerordentlichen Pas de deux, dann wieder an den Leib seiner Mutter getrieben, eine rotgold gewandete Fleischfliege, die ihre Brust dem Sohn in die Hand, der Tochter in den haßbrüllenden Mund stopft: Elisabeth Krejcir ist eine Königin der Nacht, die Quintessenz aller Märchen-Stiefmütter (auch wenn sie hier die leibliche, allzu leibliche Mutter ist). Ihr Körper ist eingeschnürt, ihre Gefühle brodeln unter Bandagen, nur der blutrot übermalte Mund im weißen Kalkgesicht spuckt und malmt und zerrt, ist ständig an der schweren Arbeit zwischen Haß und Lust. Dazwischen läuft noch eine Vaters-Kusine herum (Petra Redinger); sie schreit gräßlich und singt gräßlich, das wollen wir vergessen.

Schroeter gönnt uns keine Pause. Er treibt vom ersten Ton zur Hysterie, so daß die Ekstatik albern, die Verwirrung der Gefühle ein Wirrwarr der Geräusche wird und man am liebsten "aber Kinder" riefe, "seid doch nicht so aufgeregt, es ist ja alles nicht so schlimm" – und auf des Vaters (bei Schroeter gestrichene) Frage an die Kusine: "Glaubst du, daß es noch öfter solche Familien gibt wie unsere?" ließe sich sagen: "Auf dem Theater allemal, schaut nur mal nach nebenan, ins Schloßtheater Moers, wo eben jetzt Iphigenie in Jochen Bergs "Taurerland" zu Pylades sagt: "Du zeigst mir Griechenland als Land des Mordes. Frauen töten ihre Männer, Söhne morden Mütter, Väter schlachten Töchter.""

Die alten Griechen (und die neuen DDR-Dramatiker) tun das freilich mit gesammelter Wucht, nicht so zappelig. Sie treibt das dunkle Geschick, nicht das zuckende Genital. Michael Skasa