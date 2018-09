Inhalt Seite 1 — Strauß’ bunter Vogel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karl-Heinz Büschemann

Was Nicolas Hayek bewogen haben könnte, den Auftrag anzunehmen, für das bayerische Stahlunternehmen Maxhütte ein Überlebenskonzept auszuarbeiten – und das auch noch in nur sechs Wochen das kann der Züricher Unternehmensberater auch nicht so genau sagen. „Ich reagiere wie ein Arzt“, sagt der 59jährige. „Wenn ein Arzt zu einem hoffnungslosen Fall gerufen wird, wird er auch nicht sagen, ‚ich komme nicht, der Patient ist sowieso tot‘.“ Als Bayerns Wirtschaftsminister Anton Jaumann Hayek Mitte Mai um Hilfe bat, ist er eben auch hingegangen. „Das ist mein Beruf.“

Vielleicht hat der anerkannte Schweizer Berater den bayerischen Auftrag nur angenommen, weil seine Firma dafür ein stattliches Honorar kassiert; es sollen rund 300 000 Mark sein. Möglicherweise sagte er aber auch zu, weil er es liebt, hoffnungslose Fälle zu übernehmen. Die nämlich haben den Vorzug, Ruhm einzubringen, wenn die Sanierung gelingt und dem Image keinen Schaden zuzufügen, wenn das aussichtslose Unterfangen scheitert. Fest steht hingegen, daß Bayerns Regierung mit Hayek einen Berater engagierte, der eine lange Kundenliste präsentieren kann, die bei der AEG beginnt und die gesamte Creme der europäischen Industrie enthält. Auffallend viele Stahlunternehmen sind darunter – in dieser Branche ist Hayek Spezialist. Und noch eines ist sicher: Der Schweizer gilt in seiner Branche wie in der gesamten Industrie als äußerst bunter Vogel, seit er vor 32 Jahren in Zürich seine Beratungsgesellschaft gründete, die heute rund dreihundert Mitarbeiter hat.

Schon seine Biographie ist nicht eben alltäglich: Geboren in Beirut – die Mutter Libanesin, der Vater Amerikaner – wuchs er in der Alpenrepublik auf und wurde erst zum Schweizer, als er eine Eidgenossin ehelichte. Daß er besser französisch spricht als deutsch und sich trotzdem als Deutsch-Schweizer versteht, ist ebenso absonderlich wie seine berufliche Entwicklung. Ursprünglich wollte der junge Hayek Pianist werden, dann studierte er doch lieber Physik und Mathematik. Kurz und bündig sagt Hayek von sich: „Wenn es die Schweiz nicht gäbe, dann gäbe es auch keinen Hayek.“ Doch zugleich hält er es sich zugute, nicht in diesem Lande geboren zu sein. „Ich bin nicht mit dem Glauben aufgewachsen, daß der Pfarrer, der Arzt und der Lehrer immer recht haben.“ Er glaubt, daß das seiner Kritikfähigkeit half.

Viele Schweizer sind aber sicher, daß Helvetia ohne ihn nicht wäre, was es einmal war. Denn ausgerechnet dieser quirlige Zuwanderer wird in der Presse als größter Volksheld nach Wilhelm Teil gefeiert, weil ihm das schier Unmögliche gelungen ist. In den Augen der Medien hat er die vaterländische Ehre gerettet und die prestigebehaftete Uhrenindustrie saniert, die Anfang der achtzi-

ger Jahre schon begonnen hatte, vor dem japanischen Konkurrenten zu kapitulieren.