ARD, Donnerstag, 16. Juli: „Honecker kommt“,

ZDF, Donnerstag, 16. Juli: Journalisten fragen, Politiker antworten – „Honecker kommt“

Im Ersten Programm fiel eine Sendung über Frauen in Führungspositionen flach, im Zweiten eine Diskussion über die Rolle der kleinen Parteien. Man brauchte Sendezeit für das Thema des Tages: Honecker kommt. Im WDR befragte der Moderator Klein die Politiker Rau und Schäuble sowie den Kollegen Ruge, dann gab es ein Portrait des prospektiven Gastes samt Saarland-Nostalgie, Erinnerungen an „Willy!“ in Erfurt und einen Überblick über die Ära Honecker.

Im ZDF versammelte Appel für seine „Journalisten-fragen-Politiker-antworten“-Runde wieder Rau und Schäuble, dazu den Grünen Kleinen und Wolfgang Gerhard von der FDP. Warum kommt Honecker gerade jetzt? Kommt er wirklich?

Heikel für beide Sendungen war ein Stück Geschichte dieser Reise: Sie hatte ja schon mal stattfinden sollen, und dann gab’s eine Absage – wegen gewisser böser Worte, die gefallen waren. Aufgabe eins also für die Öffentlichkeitsmacher: dafür sorgen, daß diesmal nichts „zerredet“ wird, daß die richtigen Vokabeln fallen, daß die Zwischentöne stimmen und das Klima frommt. Reden wir über Deutsch-Deutsches ohne Gänsefüßchen – aber auch ohne volle Anerkennung; mit gehörigem Respekt vor dem anderen Staat – aber auch mit gehöriger Distanz gegen ihn. Geht das?

Ja, das Drahtseil, auf dem Studiogäste und Gastgeber da balancierten, war dick genug – sogar für Strauß, der in der ARD mit Statements zu Wort kam. Inzwischen sind sie alle, selbst die Rechten, so vernünftig geworden, ihre West-Arroganz in joviale Diplomatie umzumünzen; wie Hubert Kleinen (der als Grüner von Appel und Kollegen, das möchte ich monieren, kaum Fragen gestellt bekam und sich eigenmächtig, wollte er nicht stumm dabeisitzen, in die Debatte drängen mußte), wie Kleinen sagte: der Realo-Flügel der Regierungsparteien hat sich durchgesetzt. Gutnachbarschaft ist in, Hetze out, man trägt Nüchternheit mit einem Schuß Einfühlungsbereitschaft – in überheblichkeitsfreier Ausgabe. Schäuble, trotz der stupenden Übereinstimmung mit seinem Chef in Diktion und Satzmelodie, ganz Staatsmann, besonnen und bescheiden, ging so weit zu leugnen, daß es eine echte Rechte bei uns gebe. Selbst das Protokoll, bekanntlich der konservative Kern jedes Staatsakts, soll dazugelernt haben. Die Frage: Ist Honecker ein Staatsgast? ließ sich, so erfahren wir, mit einem diplomatischen Jein beantworten.

Was kann noch schiefgehen? Der Auftakt im Fernsehen macht hoffen: Gar nichts. Trat doch selbst der Parteienstreit zurück hinter der überfraktionellen Anstrengung, Sprachregelungen zu finden, die nichts verderben, die verbliebene Empfindlichkeiten in Ost und West schonen und gesamtdeutsche Emotionen unterm Deckel halten. Aber die da vor den Kameras in Köln und Mainz redeten, gehörten gewiß zur Elite der Neuen Höflichkeit. Manche Politiker, zumal wenn sie auf Reisen oder an Rednerpulten in Fahrt kommen, verfallen unversehens in ältere Tonarten.