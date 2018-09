„Also sprach Bellavista“ von Luciano de Crescenzo

Seit der Zeitgeist italienisch wabert und aus dem Mund nach Mozzarella riecht – seither ist Luciano de Crescenzo populär in Deutschland. Er ist der Künder dieses Geistes, ein Luxus-Aussteiger, ein Lebenskünstler und fast schon ein Popstar. De Crescenzo hat einst hart gearbeitet, als Manager bei IBM. Eines Tages gab er seinen Job auf, wurde Philosoph, sang das Lob des Müßiggangs, schrieb Bücher und versuchte sich nebenher auch als Talkmaster, Drehbuchautor und Schauspieler. Jetzt hat der Philosoph seinen ersten Film inszeniert. Im Hauptberuf aber ist und bleibt de Crescenzo: ein Neapolitaner.

Neapel, seine Straßen und Plätze, vor allem aber seine Bewohner spielen die Hauptrollen in „Also sprach Bellavista“. Neapel, das ist dem Philosophen nicht einfach eine Stadt – Neapel ist ein Seelenzustand und ein Denkmodell. In den engen Gassen, den wirren Straßen und belebten Märkten ist schon der Bauplan für Bellavistas (so heißt das alter ego des Regisseurs) Philosophie entworfen: Selig sind die Zweifler, die Chaoten und die Liebenden. Verloren sind die Ideologen, die Christen, die Ordnungsfanatiker und die Nordländer!

De Crescenzo läßt die Schwätzer, die Spinner, die Toren und Taschendiebe ausführlich zu Wort und ins Bild kommen: das macht den Charme des Films aus. Er versäumt aber nie, dem Geschwätz, dem Chaos und dem hitzigen Nonsens noch einen philosophischen Überbau aufzustülpen: dann wird der Regisseur zum Oberlehrer. Ein Film für alle und keinen. Während die Hobby-Philosophen noch darüber rätseln, ob Luciano de Crescenzo ein Schlaukopf, ein Scharlatan oder beides sei, lassen schlichte Genießer ihrer Sehnsucht nach dem Süden einfach freien Lauf: Kennst du die Stadt, wo Philosophen blühn? Claudius Seidl

Sehenswerte Filme

