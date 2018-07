Da staunt der Laie. War nicht gerade in Bayern das Stahlunternehmen Maxhütte pleite gegangen und der maßgebliche Größaktionär Klöckner-Werke tat so, als gehe ihn das gar nichts an? Waren nicht die Stahlkonzerne von der Ruhr froh, daß endlich der verlustmachende Konkurrent verschwinden würde? Und hat nicht der Marktführer Thyssen selbst gerade in Hattingen und Oberhausen für Angst und Schrecken gesorgt, weil er Massenentlassungen beschloß.