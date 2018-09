Von Joachim H. Knoll

Jugend“ und „Jugendforschung“ – sie nennt sich heute Juventologie – sind als Themen in Soziologie und Pädagogik, auch in der Tagespublizistik angesagt und werden vielfach grell verhandelt. Vor allem auffällige, „normabweichende“ Jugendliche werden nach ihrem „Weshalb“ und „Wodurch“ befragt, und das Terrain der jugendlichen Subkultur wird in einer Art ausgebreitet, die Lust am Exotischen und Absonderlichen verrät; der Voyeurismus blüht in einer Zeit, die das geduldige Zuhören und das bedenkende Gespräch immer seltener werden läßt. Die Schelte sei nicht überzogen, gibt es doch auch vielfältige Aufklärungen, die manche Ängste im Blick auf die Zukunft als unberechtigt erscheinen lassen.

In der seriösen Jugendliteratur werden die „... und“ Themen besonders intensiv verhandelt, so „Jugend und neue Medien“, „Jugend und Musik“, „Jugend und Freizeit“, „Jugend- und Jugendreligionen“. Da sind Denunziation und Hinwendung, Anbiederung und Abweisung gleichermaßen im Spiel. Aus der kaum mehr überblickbaren Flut wissenschaftlicher Erhebungen ragt gleichsam als erratischer Block die Jugend-Studie des Jugendwerks der Shell „Jugend ’85“ heraus, unter der Kurzformel „Shell-Studie“ allseits bekannt und nicht nur in pädagogischen Seminaren beliebtes Kompendium für die Erläuterung heutiger Lebensstile Jugendlicher.

Fünf Bände „Jugend“, da bleibt kaum eine Frage, kaum ein Detail, kaum eine Intimität unerschlossen und unbeantwortet. Eine stupende Leistung fürwahr, weil hier auch subkulturelle Phänomene freigelegt werden, die zumal im Blick auf die Akzessoir-Kultur die Formel von „Jugendbewegung und Jugendbewegungen“ als ein gleichsam zeitübergreifendes Phänomen plausibel erscheinen läßt. Ich halte freilich diese unhistorische Formulierung, die die klassische Jugendbewegung aus ihrer zeitbedingten Einzigartigkeit zu entbinden sucht, für falsch, weil sie sich nur an der Oberfläche von jugendlichen Identifikationen und Erkennungs-Signalen aufhält.

Auch in der Shell-Studie – wie vordem in anderen Untersuchungen (Schelsky, Jaide, Habermas, Friedeburg) – wird Jugend nicht als ein transitorischer Entwicklungsabschnitt allein begriffen, sondern als ein Erlebnisraum, in dem sich eine spezifische Jugendkultur ausbildet, die weder aus der Kindheit gespeist noch auf die Erwachsenenbildung vorweist. Gustav Wyneken hat mit seinen Formeln vom „Jugendreich“ und der „Jugendurkultur“ die sogenannte Adoleszenz-Pädagogik eingeleitet, derer man sich heute wieder lebhaft erinnert.

Aber trotz der Fülle wissenschaftlicher und allgemein publizistischer Literatur zur Jugend heute und gestern gibt es blinde Flecken, die nur allmählich und gewiß durch viele materiale Schwierigkeiten blockiert, ausgefüllt werden können. Zumal das Gestern der Weimarer Republik mutet gelegentlich noch als weithin unerforscht an. Sicher, die „Geschichte von unten“, die „oral history“ hat uns Lebenswelten und Lebensstile en detail näher gebracht; ich erinnere hier pauschal an Arbeiten aus dem Institut für Arbeiterbildung in Recklinghausen, das sich im historischen Zugang besonders um die Realsituationen von Arbeitern im Ruhrgebiet gekümmert hat; ich denke widerwillig auch an manche eilige Zusammenstellung, die Arbeiter hier und dort in der Weimarer Republik über ihre Lebenszustände und Überlebensstrategien porträtiert haben. Vielfach wird da die schiere Armut zum genrehaften Ambiente umgebogen.

Die Jugend in der Weimarer Republik ist bislang kaum über- und ausgreifend dargestellt worden. Freilich ist bis in unsere Tage Eduard Sprangers Buch „Psychologie des Jugendalters“ – wegen der sprachlichen Kultur und der liebevoll-verstehenden Strukturpsychologie – ein vielgelesenes Buch – übrigens eher bei Pädagogen als bei Psychologen. Hier ist mit einem weiten Atem und anteilnehmender Intellektualität die großbürgerliche, großstädtische, dem Milieu der Bündischen Jugend entstammende Jugendgeneration vorgestellt worden, deren quantitatives Ausmaß gering, deren fermentierende Wirkung gewiß beeindruckend gewesen ist. Nur wenig mehr als 50 000 Jugendliche konnten in der Mitte der Weimarer Republik der Bündischen Jugend zugerechnet werden. Ein Buch dieser Art könnte heute so nicht mehr geschrieben werden, es würde wohl auch nicht jene Beachtung erfahren wie über die Jahre hin. Freilich, die Arbeiterjugend scheint in dieser Publikation nicht durch. Dieses Kenntnisdefizit korrigiert nun