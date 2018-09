Kommunales Spiel

Nicht nur der bayerische Ministerpräsident Strauß wartet auf ein „Wunder“. Mal laut, mal leise fragen sich Politiker aller Couleur, wie Finanzminister Stoltenberg das Loch stopfen will, das die Steuerreform in die Staatskasse reißen wird. Doch Stoltenberg hüllt sich in Schweigen wie der grollende Zeus.

Vielleicht sollte unser Finanzminister mal Kontakt aufnehmen mit italienischen Kollegen, mit den Gemeindevätern in Montmignaio in der Toskana. Die haben eine echt kreative Lösung gefunden, um die desolate Finanzsituation des 600-Seelen-Dorfes zu verbessern. Sie spielen Toto – mit dem Geld aus der Gemeindekasse, wie die tageszeitung berichtet.

„Der rettende Einfall“, schreibt die taz, „kam einem Mitglied der kommunistisch-sozialistischen Rathausmehrheit, als er ein Gerichtsurteil las: Ein Ehemann hatte in einer Scheidungssache gegen seine Toto-abgeneigte Frau recht bekommen, weil nach Gerichtsauffassung Totospielen nicht ehrenrührig ist.“

Ehrenrührig mag allerdings manch deutschem Politiker die Kooperation scheinen, die die Linken für ihren Toto-Coup eingehen müssen: Der einzige, einigermaßen mit den Geheimnissen der Wahrscheinlichkeitsrechnung vertraute Experte des Dorfes ist ausgerechnet ein Mann der Opposition, ein Christdemokrat. Der Bürgermeister von Montmignaio sieht die Zusammenarbeit, ganz im Sinne von Don Camillo und Peppone, völlig pragmatisch: „Schließlich dürfen wir nicht irgendwie spielen, sondern müssen das wissenschaftlich einwandfrei machen.“

Ach, Homo Hochhaus

Die Entwicklung vom Neandertaler zum Homo sapiens hat den Menschen wahrlich nicht nur Gutes gebracht. Nehmen wir nur mal die eigenen vier Wände. Wo unser Vorfahr noch eine Höhle für sich allein hatte, sich gerade mit seinen nächsten Angehörigen arrangieren mußte, hocken wir mit womöglich 30 anderen „Parteien“ in einem Hochhaus dicht auf dicht, müssen Hausmusik und tropfende Wasserhähne, Vierbeiner und kalte Heizungen erdulden. Ein Glück, daß uns der Deutsche Mieterbund zur Seite ist. Vierzig Seiten „Wohnungsmängel und Mietminderung“ listet er auf – eine Chronik des Dauerclinches zwischen Deutschlands 40 Millionen Mietern und den Vermietern. Wir können zwar weder den Taubenschlag in Nachbars Garten verhindern noch die Prostitution im Nebenhaus – doch immerhin die Miete dürfen wir kürzen: um 25 Prozent. Bleibt nur der Stoßseufzer: Ach wie war es ehedem in der Höhle doch bequem.