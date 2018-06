Vierzehn Tage vor seiner Reise in die Bundesrepublik feiert Erich Honecker seinen 75. Geburtstag. Was ist er für ein Mann? Was für ein Politiker? Günter Gaus, Bonns erster Ständiger Vertreter in Ost-Berlin, schildert Wollen und Wirken des DDR-Staatsratsvorsitzenden.

:

Ein Deutscher und ein Kommunist