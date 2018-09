Von Heinz Josef Herbort

„Es gibt kein Scheitern“, sagte er leise, „es gibt nur ein Fortschreiten. Nicht einmal der Tod wird uns darin aufhalten. Wir sind immer auf dem Weg, hinter die Dinge zu kommen.“

Botho Strauß: „Der junge Mann“

Es werde in diesem Jahr „kräftig crescendieren“, hatte der immer noch junge Mann Justus Frantz das angestrebte Fortschreiten „seines“ zweiten Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) auf einen musikalischen Begriff gebracht. Kann man „voll“ steigern? Was ist mehr als ein „voller“ Erfolg, den das erste Festival doch 1986 auf Anhieb einbrachte?

Nur in der musikalischen Propädeutik indes versteht sich das „Crescendo“ als „lauter“, als ein „Noch mehr“ an Kraft aus Lunge oder Arm. Wachsen – so übersetzt es sich aus dem musikalischen Italienischen präziser – heißt auch hier eher innerlich voller, dichter, mächtiger werden, überzeugender, eben „reifer“. Dieser Komparativ freilich ist zusammengesetzt aus kleinen Superlativen.

*

Die stolzesten Ausagen: die Bilanzen – für den einen in Zahlen faßbar, für den anderen nur, weil immateriell, in schwärmerischen Tönen anzudeuten. 1986 hatten in sieben Wochen 96 Konzerte in 15 Städten und Gemeinden 100 000 Hörer gefunden – 1987 waren es in acht Wochen bei 230 Veranstaltungen an 25 Orten 220 000 Besucher. Sich um mehr als einhundert Prozent zu steigern, nicht nur im Angebot, sondern auch in der Nachfrage, im Umsatz also – da dürfen Designer wie Verkäufer sich wie einander mit einigem guten Recht erfolgsbewußt auf die Schulter klopfen.