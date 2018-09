Viele Köche verderben den Brei? Längst überholt. Bei den allerorten zahlreich offerierten Kochseminaren soll eher das Gegenteil der Fall sein.

Wer endlich vom Topfgucker zum Küchenmeister avancieren will, kann sich zum Beispiel von September an wieder zum „Kochkurs à la Provençale“ anmelden, den der Frankfurter Veranstalter Stb-Reisen (Roßmarkt 12) im Programm hat. Zum Preis von 945 Mark wird eine Woche lang eingekauft, gekocht und gekostet Im Preis inbegriffen sind neben den Kursusgebühren auch sieben Übernachtungen plus Vollpension in einem provenzalischen Landhaus bei Gordes.

Die Zubereitung von Gazpacho und Paella, Kaninchenkeulen und Knoblauchfleisch steht auf dem Lehrplan für Küchen-Eleven, die die Andalusien-Tour von Studien-Kontakt-Reisen (Kurfürstenallee 5, 5300 Bonn 2) buchen. In dem zweiwöchigen Aufenthalt in Competa sind vier Kochtage enthalten, der Reisepreis liegt bei 1190 Mark je Person inklusive Flug von Frankfurt oder Düsseldorf nach Malaga sowie Unterbringung in Ferienhäusern oder -Wohnungen. Extrakosten für den Kochkurs: 160 Mark.

Nach den Rezepten der heiligen Hildegard von Bingen, überliefert immerhin aus dem 12. Jahrhundert, sollen Gäste der Pension „Seefrieden“ in Weyregg am oberösterreichischen Attersee ihre Speisen bereiten. Die Verpflegung vom Herd der Heiligen ist, so wird versprochen, „nicht nur gesund, sondern schmeckt auch gut“. Den Sechs-Tage-Unterricht mit Unterkunft und Vollpension gibt’s für umgerechnet rund 460 Mark. Auskunft über das Verkehrsamt in A-4852 Weyregg am Attersee.

Tief in die Haushaltskasse langen muß, wer am Seminar „Die Gourmet-Küche des Orient-Express“ im venezianischen Hotel „Cipriani“ teilnehmen möchte. Die exklusive Koch-Show dauert vom 25. bis zum 29. Oktober und kostet je Person und Tag satte 455 Mark. Auskunft und Buchung: Leading Hotels of the World, Sandgasse 2, 6000 Frankfurt 1.

Nach wie vor ein Renner sind offenbar Schulstunden in der Körnerküche, wie etwa der Vollwertkochkursus, den der Ferienort Rickenbach im südlichen Schwarzwald aufgelegt hat. Trotz Becquerel und Cadmium wird dort unverdrossen nach der Paracelsischen Regel „Eure Heilmittel sollen Nahrungsmittel und eure Nahrungsmittel sollen Heilmittel sein“ verfahren. Enthalten ist der Unterricht in einer Zwei-Wochen-Pauschale, die je nach Unterkunft von 299 bis 699 Mark kostet. Zu buchen beim Verkehrsamt in 7884 Rickenbach.

Einen Vorgeschmack auf die Genüsse der badischen Küche verschafft Interessenten der Verkehrsverein Karlsruhe (Bahnhofsplatz 6) zum Beispiel übers Wochenende für 18 Mark Kursusbeitrag. Schon im Hinblick auf das näherrückende Fest wird das Hotel „Berghaus Asten“ (5788 Winterberg-Neuastenberg) im November eine „vorweihnachtliche Vollwert-Backstube“ einrichten, in der Stollen, Kuchen und Konfekt aus echtem Schrot und Korn gefertigt werden. Kostenpunkt: 290 Mark. BW