Sowohl bei der Arbeitslosenquote wie auch bei den Verbraucherpreisen ist in vielen Ländern eine Wende zu beobachten: Die Zahl der Arbeitslosen, gemessen an der Zahl der Erwerbsfähigen, wächst bereits wieder, so in der Bundesrepublik, in den Niederlanden und in Italien. Auch bei den Preisen scheint die lange Phase der Stabilität erst einmal zu Ende zu sein. Die Schweiz, Japan, Österreich, die Bundesrepublik und Italien zeigen wieder steigende Verbraucherpreise. Doch die Veränderungen sind glücklicherweise noch sehr klein. Wie klein, zeigt ein Blick nach Brasilien. Dort stiegen die Preise allein im August um 6,36 Prozent. Übers Jahr betrachtet ergab das eine Inflationsrate von 383 Prozent.